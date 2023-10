Πολιτική

Πιερρακάκης για ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Προχωράει άμεσα στη Βουλή η ρύθμιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός Παιδείας για την ψηφιακή ενισχυτική διδασκαλία και το «ψηφιακό φροντιστήριο». Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

-

Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «Το δημόσιο πανεπιστήμιο παραμένει η ναυαρχίδα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση για να μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις του. Δεν μπορεί όμως να εξακολουθούμε να διατηρούμε στη χώρα μια παγκόσμια ιδιαιτερότητα, ένα κρατικό μονοπώλιο στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνέχισε λέγοντας: «Για το λόγο αυτό προχωράμε σε νομοθετική πρωτοβουλία που θα έρθει άμεσα στη Βουλή, αφού πρώτα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο πριν το τέλος της χρονιάς, ώστε γρήγορα να κινηθούμε και να καταφέρουμε να αντλήσουμε από τις μεγάλες δυνατότητες που τόσα χρόνια δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί για διάφορους λόγους».

Για την ψηφιακή ενισχυτική διδασκαλία, το «ψηφιακό φροντιστήριο», ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε πως θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2024 με δύο μαθήματα, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, με ορίζοντα για την πλήρη λειτουργία του σε όλη τη χώρα να τοποθετείται στον Σεπτέμβριο του 2024.

Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς διευκρίνισε πως το νέο σύστημα καταγραφής αναγκών και αντικειμενικών τοποθετήσεων είναι σε συνεχή διαμόρφωση, ώστε στις αρχές της σχολικής χρονιάς να αποτελεί μια νέα κατάκτηση για το χώρο και να μπορεί να απαντάει άμεσα και στις ανάγκες που δημιουργούνται.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να τις χαρακτηρίσει τηρώντας μια ουδέτερη στάση, χωρίς όμως να αποστεί από την ευκαιρία να τονίσει πως «οι ζαριές στην πολιτική δεν κάνουν πολύ καλό».

Ο κ. Πιερρακάκης ερμήνευσε το μήνυμα των αυτοδιοικητικών εκλογών ως «μια ακόμη εντολή της κοινωνίας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για γκάζι και όχι φρένο, για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές παντού κι αυτό είναι που θα δει ο κόσμος σε όλα τα πεδία της πολιτικής και σίγουρα στην εκπαίδευση».

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

Καιρός: σκόνη και βροχές την Παρασκευή

Euroleague: Στη Ρεάλ το clasico, πάρτι της Μονακό