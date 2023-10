Υγεία - Περιβάλλον

Νεκρά αδέρφια στην Αχαΐα: Γονιδιακός έλεγχος σε εξέλιξη

Έρευνες για τα αίτια θανάτου των αδερφών - μωρών στην Αχαΐα.

Ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση του θανάτου μέσα σε έναν χρόνο δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας από την Κάτω Αχαΐα. Για τους θανάτους των δύο βρεφών, διατάχθηκε διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, Νίκο Νικολάου.

Τα δύο βρέφη 19 ημερών και δύο μηνών πέθαναν σε διάστημα 15 μηνών. Από τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη η σορός του 19 ημερών βρέφους, το οποίο έχασε τη ζωή του το 2022, προκύπτει ότι ο θάνατος του βρέφους τότε οφείλεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε λοίμωξη του αναπνευστικού.

«Εγώ δεν θα βιαζόμουν. Θέλω να περιμένω και τα αποτελέσματα του γονιδιακού ελέγχου για να δούμε αν όντως ήταν αυτή η αιτία θανάτου» επισημαίνει ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη η σορός του 19 ημερών βρέφους, το οποίο έχασε τη ζωή του το 2022, προκύπτει ότι ο θάνατος του βρέφους τότε οφείλεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε λοίμωξη του αναπνευστικού, ενώ καθαρές φαίνεται πως είναι και οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη η σορός του βρέφους. Αναμένεται να ληφθεί δείγμα και από το βρέφος, το οποίο έχασε τη ζωή του πριν από περίπου μία εβδομάδα, σε ηλικία δύο μηνών.

Σε εξέλιξη ο γονιδιακός έλεγχος

Σε εξέλιξη είναι και γονιδιακός έλεγχος από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και τον ιατροδικαστή που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συγκεκριμένων υποθέσεων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει ενδεχομένως κάποιο γενετικό πρόβλημα το οποίο να συνδέεται με τους θανάτους των δύο παιδιών.

«Ένας θάνατος σε αυτή την ηλικία πάντα είναι ένας γρίφος. Πάντα θέλει διερεύνηση και πάντα πρέπει να καλύψουμε πραγματικά όλα τα κεφάλια πιθανού θανάτου. Πιθανές αιτίες θανάτου δηλαδή. Θα πρέπει να αποκλείσουμε οπωσδήποτε αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια και φυσικά να δούμε αν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια»

Έχει παρέμβει ήδη ο Εισαγγελέας Εφετών Πατρών προκειμένου να δώσει εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο βρέφη. Έχουν καταθέσει ήδη η 23χρονη μητέρα αλλά και η γιαγιά των παιδιών. Η ίδια γιαγιά μάλιστα έχει πει ότι η μητέρα δεν φαίνεται να έχει κάποια εμπλοκή στην όλη υπόθεση. Υπήρξε μια παρανόηση σχετικά με αυτό, καθώς είναι μια δύσκολη περίπτωση, ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον.

Το είχε επισημάνει αυτό και το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο είχε κληθεί να παρέμβει στη συγκεκριμένη οικογένεια από όταν η 23χρονη μητέρα ήταν η ίδια παιδί, ήταν 15 χρονών και φέρεται να ζούσε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον.

«Με τον γονιδιακό θα είμαστε σίγουροι»

«Ένας θάνατος σε αυτή την ηλικία πάντα είναι ένας γρίφος. Πάντα θέλει διερεύνηση και πάντα πρέπει να καλύψουμε πραγματικά όλα τα κεφάλια πιθανού θανάτου. Πιθανές αιτίες θανάτου δηλαδή. Θα πρέπει να αποκλείσουμε οπωσδήποτε αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια και φυσικά να δούμε αν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Τι είδους παθολογικά είναι αυτά, δηλαδή αν είναι κάποιο συγγενές νόσημα ή κάποιο γονιδιακό νόσημα ή εν τέλει είναι κάποια παθολογική αιτία που προέκυψε μετά τη γέννηση» διευκρίνισε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Όταν του επισημάνθηκε πως «Το πρώτο παιδί σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατέληξε από λοίμωξη του αναπνευστικού» απάντησε:

«Η ιστοπαθολογική απέδειξε ότι υπάρχει λοίμωξη αναπνευστικού. Εγώ δεν θα βιαζόμουν. Θέλω να περιμένω και τα αποτελέσματα του γονιδιακού για να δούμε αν όντως ήταν αυτή η αιτία θανάτου. Γιατί μια λοίμωξη αναπνευστικού θα πρέπει να εμφανιστεί, να εξελιχθεί, να επεκταθεί και να προκαλέσει θάνατο. Δηλαδή θέλει χρόνο και θέλει και να προκαλέσει βλάβες. Συνεπώς, μπορεί να υπάρχει και να είναι η αιτία θανάτου, μπορεί όμως και να μην είναι».

Όπως επισήμανε: «Θεωρώ ότι αφού ολοκληρωθεί ο γονιδιακός έλεγχος, δηλαδή αφού κλείσει και αυτό το κεφάλαιο, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο σε αυτές τις ηλικίες, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στην αιτία θανάτου και να είμαστε σίγουροι αν υπάρχει κάποιο νόσημα ιδιαίτερο από πίσω ή όχι».

Υπενθυμίζεται ότι το δύο μηνών βρέφος κατέληξε την περασμένη εβδομάδα στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αγία Σοφία».

Το 19 ημερών κοριτσάκι, σύμφωνα με την καταγραφή του συμβάντος από το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας, βρέθηκε πρωινές ώρες της 19ης Ιουνίου 2022 χωρίς τις αισθήσεις του στην κούνια του, στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του. Μετά τη γέννησή του, 1η Ιουνίου, κρίθηκε αναγκαία η παραμονή του για κάποιες ημέρες σε θερμοκοιτίδα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και μετά το εξιτήριο που έλαβε, συστήθηκε στη μητέρα να γίνει στο μωρό εγκεφαλογράφημα.

Όπως δηλώνει η ίδια, δεν υπήρξε ενημέρωση για την ύπαρξη κάποιου σοβαρού προβλήματος υγείας. Το ραντεβού για την προληπτική ιατρική εξέταση που δεν έγινε ποτέ, καθώς το βρέφος κατέληξε, είχε προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου.

Αναφερόμενη η 23χρονη μητέρα στο τι προηγήθηκε της απώλειας του δεύτερου παιδιού την περασμένη εβδομάδα και ενώ νοσηλευόταν στο «Αγία Σοφία», δήλωσε: «Πέντε μέρες πριν το πολύ σοβαρό συμβάν, μας είπαν ότι το παιδί έχει επιληψία, το παιδί είχε πάρει φάρμακο στις 23:00 και έκανε πάλι σπασμό. Οι γιατροί είπαν να ανεβάσουν τη δοσολογία του φαρμάκου και την επόμενη ημέρα κατέληξε».

