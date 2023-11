Τεχνολογία - Επιστήμη

Το Google Doodle για το Χάλογουιν

Με ένα ιδιαίτερο Doodle γιορτάσε η το Χάλοουϊν η Google.

Με ένα ξεχωριστό Doodle η Google γιορτάζει το Χάλογουιν και μας δίνει οδηγίες για να γνωρίσουμε καλύτερα τη διάσημη αγγλοσαξονική γιορτή.

Συγκεκριμένα, έχει χρησιμοποιήσει μωβ χρώμα στα γράμματα της Google με φόντο ένα νυχτερινό σκηνικό και τις χαρακτηριστικές κολοκύθες να χαμογελούν.Αυτή τη φορά επέλεξε να κάνει ένα μικρό βίντεο που δίνει οδηγίες στα ελληνικά, ώστε και οι Έλληνες να γνωρίσουν καλύτερα τη δημοφιλή γιορτή.

Σημειώνεται ότι το Halloween γιορτάζεται τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, κατά την οποία τα μικρά παιδιά μεταμφιέζονται κατά κανόνα σε κάτι τρομακτικό και επισκέπτονται σπίτια μαζεύοντας πολλά γλυκά.

Ουσιαστικά το Χάλογουιν αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας Κελτικής γιορτή Samhaim. Στη σημερινή της μορφή η γιορτή δεν ασχολείται πια με τα φαντάσματα και τα πνεύματα, αλλά περισσότερο με διασκέδαση, γιορταστικές μεταμφιέσεις και γλυκίσματα. Για τους Κέλτες η μέρα αυτή σημάδευε το τέλος της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα, ενώ ταυτόχρονα η αλλαγή της εποχής ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στον πάνω κόσμο και στον κόσμο των νεκρών.

