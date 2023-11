Life

Πέθανε ο Αλέξανδρος Κομπόγιωργας: ο ηθοποιός "έφυγε" πρόωρα από την ζωή

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο από την απώλεια του.

Θλίψη προκαλεί η είδηση πως έφυγε από τη ζωή ηθοποιός Αλεξάνδρος Κομπόγιωργας.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Εραστής δυτικών προαστίων» υποδυόμενος τον αδελφό της Μαριλίτας Λαμπροπούλου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε ενδυματολόγος, σκηνογράφος και σκηνοθέτης.

Η Καλλιόπη Ευαγγελίδου ήταν εκείνη που ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση με μια ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook.

