Τεχνολογία - Επιστήμη

Τεχνητή νοημοσύνη: “From AI to Z” Conference

"Το μέλλον είναι εδώ", μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Στο συνέδριο, εξαιρετικοί ομιλητές “φωτίζουν” τις ευκαιρίες, επισημαίνουν τις προκλήσεις και “κρούουν τον κώδωνα” για τους κινδύνους.

Ξέρετε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διοικήσει την επιχείρησή σας;

Ότι το είδωλό σας μπορεί να συμμετέχει σε ερωτικό σκάνδαλο, εν αγνοία σας;

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute) και ο Όμιλος ANTENNA διοργανώνουν συνέδριο με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τίτλο ‘From AI to Z’ όπου Ευκαιρίες, Προκλήσεις αλλά και Κίνδυνοι θα συζητηθούν την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, στην αίθουσα Ballroom III και θα δοθούν όλες οι απαντήσεις ακόμη και στις πιο αναπάντεχες ερωτήσεις.

Σε αυτό το κορυφαίο συνέδριο, θα ανακαλύψετε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τη ζωή σας, πώς να την αξιοποιήσετε προς όφελός σας και πώς να προφυλαχτείτε από τους άγνωστους κινδύνους. Θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από πρωτοπόρους επιστήμονες, επαγγελματίες και ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών. Τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές του ΑΝΤ1, Μαρία Σαράφογλου, Ηρώ Ράντου, Φαίη Χρυσοχόου, Νίκος Ρογκάκος, Λία Κοντοπούλου και Ρίτσα Μπιζόγλη. Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.fromaitoz.gr/.

Ομιλητές του συνεδρίου "From AI to Z":

Μανώλης Σφακιανάκης : Ιδρυτής του CSI Institute, Ιδρυτής του "The Crime Lab," Πρώην Αντιστράτηγος Ελληνικής Αστυνομίας, Ιδρυτής της G.R.I.S.S., Ιδρυτής της GDPR Greece, Ειδικός Ερευνητής - Αναλυτής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων.

: Tanweer Group, Vice President - Content Production, Sales & Acquisitions Λευτέρης Χαρίτος: Σκηνοθέτης – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου