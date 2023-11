Κοινωνία

Φονική παράσυρση Έμμας: Αναβολή στη δίκη

Στα δικαστήρια οι γονείς της 21χρονης φοιτήτριας που παρασύρθηκε θανάσιμα στη Θεσσαλονίκη.

Για αύριο μετατέθηκε η έναρξη της δίκης για τον θάνατο της 21χρονης Έμμας, η οποία παρασύρθηκε πέρσι τον Νοέμβριο από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο στην προσπάθειά της να διασχίσει την οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 27χρονος οδηγός του Ι.Χ. αυτοκίνητου που εκτός από επικίνδυνη οδήγηση κατηγορείται ότι εγκατέλειψε την παθούσα στο οδόστρωμα.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα, αλλά η πλευρά του 27χρονου κατηγορούμενου υπέβαλε αίτημα αναβολής, λόγω υποχρεώσεων του συνηγόρου υπεράσπισής του σε ανώτερα δικαστήρια. Το αίτημα απορρίφθηκε, με ανάλογη εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. «Η υπόθεση αυτή θα γίνει» ανέφερε η προεδρεύουσα του δικαστηρίου και ενημέρωσε τον κατηγορούμενο ότι θα ληφθεί μέριμνα ώστε να διοριστεί άλλος συνήγορος.

Το κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει 12 μάρτυρες και μεταξύ αυτών ειδικούς πραγματογνώμονες, καταλογίζει στον οδηγό την κακουργηματική πράξη της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, όπως επίσης τα αδικήματα της εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος και της οδήγησης χωρίς άδεια. Ο 27χρονος παραμένει προσωρινά κρατούμενος και με πρόσφατο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου παρατάθηκε η προφυλάκισή του έως τον Απρίλιο του 2024, οπότε λήγει το σχετικό 18μηνο.

«Έτρεχε με 104 χλμ/ώρα»

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο 27χρονος δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του μοιραίου αυτοκινήτου. Το δε αυτοκίνητο είχε υποστεί μετατροπές ώστε να πολλαπλασιαστεί η ιπποδύναμη και να αυξηθούν ιδιαίτερα οι επιδόσεις του, ενώ από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη προέκυψε ότι ήταν τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κατηγορούμενος οδηγός φέρεται να ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα, η οποία έφτανε τα 104 χλμ/ώρα, με επιτρεπόμενο όριο τα 50 χλμ/ώρα.

Η άτυχη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής νοσηλεύτηκε πέντε μέρες στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής και παρά το βαθύ τους πένθος, οι γονείς προέβησαν σε δωρεά των οργάνων της.

«Θρίλερ χωρίς τέλος»

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν το πρωί οι γονείς της 21χρονης και σε δηλώσεις τους ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Ένας χρόνος χωρίς την Έμμα είναι εφιάλτης, είναι σαν να ζούμε μία ταινία θρίλερ που δεν έχει τέλος», είπε η μητέρα της, εκφράζοντας την ευχή της να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Από την πλευρά του, ο πατέρας της τόνισε: «Ένας χρόνος πέρασε, η Έμμα, το παιδί μας, δεν γυρίζει πίσω. Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να μας την φέρει πίσω. Πρέπει να τιμωρηθεί (ο κατηγορούμενος) για το κακό που έχει κάνει, για παραδειγματισμό…».

Να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση είχε καταστεί αρχικά κατηγορούμενη και η 20χρονη συνοδηγός του οχήματος, η οποία διώχθηκε για συνέργεια στην επικίνδυνη οδήγηση και στην εγκατάλειψη, αλλά με βούλευμα απηλλάγη, στη συνέχεια, των ποινικών της ευθυνών.

