Ντέρμπι - Ολυμπιακός: ταυτοποιήθηκε ο οπαδός που πέταξε την κροτίδα

Ο άνδρας είχε πετάξει κροτίδα στο ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού το οποίο διεκόπη.

Ταυτοποιήθηκε, μετά από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, άτομο το οποίο προέβη σε ρίψη κροτίδας κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα την 22 Οκτωβρίου 2023 στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» και πιο συγκεκριμένα, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που τραυματίστηκε ο Χουάνκαρ και διεκόπη.

Πρόκειται για 21χρονο, ο οποίος εντοπίσθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023, το πρωί και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη καθώς και για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία ζακέτα, που φορούσε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

