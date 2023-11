Κοινωνία

Ασπρόπυργος - Ασέλγεια: Δίωξη για κακούργημα στον γυμναστή

"Τα γαργαλούσε στην κοιλιά και στις μασχάλες". Πώς περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τη συμπεριφορά του 30χρονου προς τα παιδιά οι γονείς των μαθητών του δημοτικού σχολείου.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος καθηγητή Φυσικής Αγωγής που καταγγέλεται από γονείς παιδιών δημοτικού σχολείου, στον Ασπρόπυργο, για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών.

Η δίωξη σε βάρος του εκπαιδευτικού αφορά το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε τακτικό ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Τι υποστήριξαν οι γονείς

Συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξαν ότι ο γυμναστής γαργαλάει τα παιδιά, ενώ οι γονείς ενός κοριτσιού φέρεται να υποστήριξαν ότι είχε πάρει την κόρη τους στα πόδια του και της σήκωσε την μπλούζα για να τσεκάρει ένα γρατζούνισμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει γρατζούνισμα.

Ο 30χρονος μετά τη σύλληψή του επικαλέστηκε το σύνδρομο Asperger από το οποίο φέρεται ότι πάσχει.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 30χρονος είναι αναπληρωτής, έχει ήδη παυθεί από τα καθήκοντά του και έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το υπ. Παιδείας.

Τι υποστήριξε γονιός

«Η κόρη μου έκανε παράπονα ότι ο συγκεκριμένος δάσκαλος τη γαργαλούσε. Απ' όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, πρόκειται για περισσότερα από 50 παιδιά. Έγινε μια συγκέντρωση στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Άλλοι γονείς είπαν περισσότερα πράγματα. Χθες πήγαμε στο σχολείο, τον ψάξαμε. Ο κύριος το αρνήθηκε εκείνη τη στιγμή, αλλά, απ' όσα γνωρίζω, τελικά το παραδέχτηκε. Εμείς τα είχαμε μάθει τις τελευταίες ημέρες. Η διεύθυνση μας ενημέρωσε ότι είναι ένας περίεργος άνδρας και μάλιστα του είχαν γίνει συστάσεις, αλλά εκείνος συνέχιζε τα δικά του», κατήγγειλε ο πατέρας της μαθήτριας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο γυμναστής «κλείδωνε τα παιδιά στην τάξη με ηλιοφάνεια και δεν τα άφηνε να βγουν έξω. Έλεγε πως τα έβαζε τιμωρία». Τέλος, ο ίδιος πατέρας σημείωσε: «Επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή, δεν γνωρίζει το περιστατικό, είχε δει κάποια πράγματα, είχαν γίνει συστάσεις στον γυμναστή, αλλά αυτός συνέχισε να κάνει τα δικά του».

