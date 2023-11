Κοινωνία

Μετρό Πλατείας Εξαρχείων: Ξανάρχισαν οι εργασίες - Αντιδρούν οι κάτοικοι

Παρουσία συγκεντρωμένου πλήθους αλλά και δυνάμεων της αστυνομίας, ξαναέπιασαν δουλειά τα συνεργεία για την κατασκευή του σταθμού.

Ξαναξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης 9 Νοεμβρίου οι εργασίες για την κατασκευή σταθμού μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εκ μέρους των κατοίκων. Οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν και με συνθήματα εκδήλωσαν την αντίθεση τους στο έργο, παρά το γεγονός ότι την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι ήταν απορριπτική η δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο ένδικο βοήθημα (Αίτηση Αναστολής) το οποίο του υπέβαλαν 50 από αυτούς, ζητώντας να ανασταλεί, μέχρι την οριστική εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσής τους, η εκτέλεση όλων των σχετικών αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με βάση τις οποίες, ξεκίνησε η κατασκευή του επίμαχου σταθμού.

Να υπενθυμίσουμε ότι προηγουμένως είχε απορριφθεί και η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, με την οποία οι κάτοικοι ζητούσαν να παγώσουν άμεσα τα έργα για την κατασκευή του ίδιου σταθμού μετρό, ο οποίος θα αποτελέσει τμήμα της νέας Γραμμής 4 («Αλσος Βεΐκου – Γουδής»).

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως παρ' ό,τι εκκρεμεί ακόμα η έκδοση της απόφασης επί της Αίτησης Ακύρωσης (του “οριστικού” ένδικου βοηθήματος), ωστόσο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η επανεκκίνηση των εργασιών ήταν κατά νόμο επιτρεπτή.

