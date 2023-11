Τεχνολογία - Επιστήμη

Βραζιλία: δικαστής χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη και βρήκε τον “μπελά” του

Τι είπε ο δικαστής που κατέληξε να εκδώσει μια απόφαση που βρίθει λαθών.

Δικαστής στη Βραζιλία εξέδωσε ετυμηγορία με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης που περιείχε εσφαλμένες αναφορές και εκλήθη να δώσει εξηγήσεις γι’αυτό, ενώ πιστεύεται ότι πρόκειται για το πρώτο περιστατικό του είδους στη χώρα.

Το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης, δημόσιο όργανο που είναι αρμόδιο να επιβλέπει την καλή λειτουργία του δικαστικού συστήματος στη Βραζιλία, ζήτησε από τον δικαστή Τζέφερσον Ροντρίγκες να εξηγήσει πώς κατέληξε να εκδώσει μια απόφαση που βρίθει λαθών.

Ο ομοσπονδιακός αυτός δικαστής της πολιτείας Άκρε, στη βόρεια Βραζιλία, χρησιμοποίησε για να στηρίξει την ετυμηγορία του ψευδή δεδικασμένα του Ανώτερου Δικαστηρίου, που είναι ένα από τα κορυφαία δικαστικά όργανα της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με έγγραφο του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης, στο οποίο είχε πρόσβαση το AFP, ο δικαστής δήλωσε ότι εμπιστεύτηκε την επεξεργασία της ετυμηγορίας αυτής σε έναν “έμπιστο συνεργάτη”, ο οποίος χρησιμοποίησε το εργαλείο ChatGPT.

Τα λάθη “έγιναν λόγω της χρήσης ενός εικονικού εργαλείου, το οποίο αποδείχθηκε ανεπαρκές”, παραδέχθηκε ο δικαστής. Ο ίδιος απέδωσε αυτό το, όπως χαρακτήρισε, “απλό λάθος” στον “υπερβολικό φόρτο εργασίας” των Βραζιλιάνων δικαστών.

“Πιστεύουμε ότι πρόκειται για το πρώτο περιστατικό του είδους”, τόνισε το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης, δίνοντας διορία 15 ημερών στον δικαστή για να δώσει πιο ενδελεχείς εξηγήσεις.

Σύμφωνα με το όργανο αυτό, η προσφυγή στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ολοένα και συχνότερη στα βραζιλιάνικα δικαστήρια, όπου η τεχνολογία αυτή δεν πλαισιώνεται ακόμη από κάποιον νόμο.

