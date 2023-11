Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος - Revenge porn: Ξεκινά η δίκη του σε δεύτερο βαθμό

Στο εδώλιο σήμερα ο Στάθης Παναγιωτόπουλος για την υπόθεση με το reverge porn. Τι ζητά το θύμα.

Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης αναβιώνει σήμερα Τρίτη η υπόθεση revenge porn με κατηγορούμενο τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης δικάζεται μία από τις δύο εφέσεις για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο σχετικά με τα βίντεο revenge porn.

Όπως δήλωσε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η συνήγορος της γυναίκας που κατήγγειλε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή, «αναμένουμε σήμερα να δούμε τις εξελίξεις γιατί έχουν ασκηθεί δυο διαφορετικές εφέσεις. Αναμένουμε την κρίση του δικαστηρίου ως προς τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης.

Θεωρούμε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο ήταν αρμόδιο να δικάσει μια τέτοιας φύσης υπόθεση από πλημμεληματική σε κακουργηματική. Κάναμε όλες τις ενέργειες καταθέτοντας παράσταση παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και ο εισαγγελέας άσκησε την σχετική έφεση».

Την προσοχή δημοσιογράφων και ΜΜΕ να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της καταγγέλλουσας σχετικά με την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ζητά με επιστολή της η δικηγόρος της.

«Προκειμένου να προστατεύσω τα έννομα συμφέροντα της εντολέως μου, να επιτευχθεί η μη περαιτέρω ανεπανόρθωτη προσβολή της τιμής, υπόληψης και εν γένει της προσωπικότητάς της, του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου της και να μην καταστούν γνωστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στοιχεία της ταυτότητάς της και απόρρητα έγγραφα και στοιχεία της εκκρεμούς ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης υπόθεσης» σημειώνει.

Η δικηγόρος ξεκαθαρίζει πως «δεν επιτρέπεται και αποτελεί αξιόποινη πράξη με οποιοδήποτε τρόπο προσδιορισμός της ταυτότητάς της ή με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή της εντολέως μου εντός ή πέριξ του χώρου των δικαστηρίων και οποιουδήποτε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου τυχόν θεαθεί, καθώς η ίδια ρητά δεν επιθυμεί και δεν συναινεί στις άνω πράξεις».

