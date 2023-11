Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ: Νίκη θρίλερ κόντρα στους αήττητους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ψυχωμένη νίκη πέτυχε ο "δικέφαλος του βορρά", κερδίζοντας το μέχρι σήμερα φαβορί στον όμιλο του Basketball Champions League.

-

Ανάστημα στην αήττητη του 7ου ομίλου του Basketball Champions League, Χάποελ Ιερουσαλήμ, έβαλε απόψε, στο PAOK Sports Arena, ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, με 79-77, αποτέλεσμα που του έδωσε τη δεύτερη ευρωπαϊκή νίκη του στη σεζόν.

Ο «Δικέφαλος» ήταν αποδοτικότερος στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης , έχοντας κορυφαίο του στο παρκέ, τον Κένταλ Σμιθ (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Ξεχώρισε για τους Ισραηλινούς ο Λεβί Ράντολφ (19 πόντοι, 6 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 39-35, 63-52, 79-77

Με τους Φρίντρικσον, Σχίζα να εκτελούν από τα 6.75 και τον Γκίλμορ να στηρίζει επιθετικά την προσπάθεια, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 3’ με +8 (11-3). Η Χάποελ, εκμεταλλευόμενη, κυρίως, αμυντικές αδυναμίες του «Δικεφάλου», ‘απάντησε’ με επιμέρους 8-22, έχοντας κινητήριο μοχλό τον Τζόνσον και απέκτησε τα ηνία στο σκορ στο 13’ με +6 (19-25).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και με τους Τσιακμά, Μαργαρίτη, να δίνουν το… σύνθημα, «βομβαρδίζοντας» από το τρίποντο, ο ΠΑΟΚ αντεπιτέθηκε και ξέφυγε στο 18’ με +7 (38-31).

H Χάποελ έγινε πρόσκαιρα ‘αφεντικό’ στο παρκέ (22’ 39-40), μετά από σερί 1-9 και τους Ράντολφ, Ζούσμαν να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο ΠΑΟΚ, όμως, αντέδρασε άμεσα και δυναμικά!

Εχοντας πρώτο... βιολί τον Γκίλμορ και τους Αλστον, Σμιθ να βοηθούν, ο «Δικέφαλος» ‘έτρεξε’ επιμέρους 10-0, με το οποίο προηγήθηκε, στα μισά της τρίτης περιόδου, με 49-40, διαφορά που στο 29’ «ανέβηκε» στο +11 (62-51).

Οι Ισραηλινοί έφεραν το ματς στα ίσια (69-69), λίγο πριν τα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου. Με νέο επιθετικό ξέσπασμα ο ΠΑΟΚ ξέφυγε στο 36’ με +6 (75-69), διαφορά που εξανεμίστηκε στο 39’, με τις ομάδες να βρίσκονται στο ισόπαλο 75-75.

Με 3/3 βολές από τον Κένταλ Σμιθ και 46’’ να απομένουν για τη λήξη, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 78-75 και ελάχιστα αργότερα ο Σπίντι Σμιθ για την Χάποελ έκανε το 78-77. Ο τελευταίος, στα 13’’2, έχασε επίθεση για τους Ισραηλινούς και με 1/2 βολές ο Κένταλ Σμιθ διαμόρφωσε το τελικό 79-77 για τους Θεσσαλονικείς.

Διαιτητές: Κοζλόβσκις (Λετονία), Γιλμάζ (Τουρκία), Πέσιτς (Σερβία)

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Σμιθ 16 (2), Γκίλμορ 10 (2), Χάρισον 7, Τσιακμάς 5 (1), Σχίζας 3 (1), Τσαϊρέλης 3, Φρίντρικσον 9 (1), Μαργαρίτης 8 (1), Αλστον 11 (1), Μπελιάουσκας 7 (1)

ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Αλεξάνταρ Ντζίκιτς): Κάρινγκτον 8, Τζόνσον 12 (1), Ν’Ντουρ 7, Λεμάρ 10 (2), Ράντολφ 19 (1), *Μπλέιζερ, *Χαχιασβίλι, Χέινκινς 6, Σμιθ 9 (1), Ζούσμαν 6 (1).





Ειδήσεις σήμερα:

Φονική καταδίωξη - Κηδεία θύματος: Θρήνος και λιποθυμίες (εικόνες)

Απολογία Πισπιρίγκου: Ήμουν και θα είμαι η μαμά της Τζωρτζίνας

Χανιά: Μωρό κατέρρευσε στον δρόμο, δίπλα στη μάνα του (εικόνες)