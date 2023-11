Κοινωνία

Κερατσίνι - Live βασανισμοί ΑμεΑ: Βίντεο φρίκης με απειλές και χτυπήματα

Το χαστούκι σε άτομο με νοητική υστέρηση και η φρίκη σε απευθείας μετάδοση, μετά από αίτημα “τηλεθεατή επ’ αμοιβή” για να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένο challenge μια νεαρή ΑΜΕΑ.

-

Παραγγελία από θεατή για να ξυρίσει ο 42χρονος προφυλακισμένος ή η ίδια, τα φρύδια μιας παρευρισκόμενης νεαρής, ατόμου με ειδικές ανάγκες (νοητική υστέρηση), έχει καταγραφεί σε βίντεο που είχε προβληθεί στο YouTube έναντι πληρωμής, στην περιβόητη υπόθεση του ανθρώπου που εξανάγκαζε σε βασανιστήρια ΑΜΕΑ, έναντι αμοιβής από χρήματα που πλήρωναν θεατές του φρικτού θεάματος.

Μάλιστα, στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η κοπέλα αντιδρά και αρνείται να ξυρίσει τα φρύδια της, λέγοντας ότι θα πονέσει, με τον 42χρονο να την απειλεί, να της λέει ότι πρόκειται για challenge στο οποίο συμφώνησε και προσπαθώντας να την πιέσει κι άλλο της λέει ότι δεν θα πάρει χρήματα, αφού αρνήθηκε να κάνει ότι συμφώνησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Λιάγκα, της Κέλλυς Χεινοπώρου και της Άριας Καλύβα, που μεταδόθηκαν «στον αέρα» της εκπομπής, υπήρχαν 20.000 άνθρωποι που ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για να παρακολουθούν σε απευθείας μετάδοση τον 42χρονο να υποβάλλει σε δοκιμασίες άτομα με νοητική υστέρηση.

Σε άλλο βίντεο, που επίσης μεταδόθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», έχει καταγραφεί ο διαπληκτισμός του 42χρονου με ένα από τα άτομα με νοητική υστέρηση, που ήταν παραταγμένα πίσω του, σε ζωντανή σύνδεση, ώστε να «επιλέγουν» οι επί συνδρομή τηλεθεατές τι είδους «βασανιστήρια» και σε ποιον έπρεπε να υποβληθού. Μάλιστα, ευρισκόμενος προφανώς σε θέση ισχύος έναντι του ατόμου με νοητική υστέρηση, ο 42χρονος του είπε ότι «δεν δέχεται απειλές» και τον χτύπησε με δύναμη στο πρόσωπο.

Ακόμη, όπως είπε η Άρια Καλύβα, καθώς εδώ και πολλές ημέρες από όταν έχει αποκαλυφθεί η υπόθεση δεν έχει υπάρξει θετική απόκριση στα αιτήματα που έχουν γίνει σε δημόσιες δομές, τα άτομα που έπεσαν θύματα του 42χρονου, καθώς δεν έχουν που την κεφαλήν κλίναι, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν και να διαμείνουν στο σπίτι άλλου youtuber, που τα εκμεταλλευόταν πριν «πέσουν στα χέρια» του 42χρονου.





Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή είπε ότι δυστυχώς δεν υπήρχε καταγγελία από κανέναν το προηγούμενο διάστημα στην ΕΛ.ΑΣ. ούτε καν ανώνυμα και πως μέσα σε λίγες ημέρες από την πρώτη καταγγελία που έγινε, ο 42χρονος είχε συλληφθεί.

