Μπακς - Μάβερικς: Ο μυθικός Αντετοκούνμπο των 40 πόντων “κατάπιε” Ντόντσιτς και Ίρβινγκ (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια συγκλονιστική εμφάνιση οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη στο ντέρμπι με τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 40 πόντους οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μακς σε νίκη με 132-125 απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 15 από τους 40 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο και είχε 15 ριμπάουντ και επτά ασίστ.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ πρόσθεσε άλλους 27 πόντους για τους Μπακς, οι οποίοι κέρδισαν τον τέταρτο συνεχόμενο αγώνα τους και τον δεύτερο τους σε ισάριθμες βραδιές, με το Μιλγουόκι να επικρατεί της Σαρλότ με 130-99 το προηγούμενο βράδυ. Ο Πατ Κόνατον είχε 16 πόντους για το Μιλγουόκι, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίποντου με 65 δευτερόλεπτα να απομένουν για να δώσει στους Μπακς προβάδισμα πέντε πόντων.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ ήταν κορυφαίος σκόρερ των Μάβερικς με 39 πόντους, 33 στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 35 πόντους για το Ντάλας, το οποίο τώρα έχει χάσει δύο από τα τρία τελευταία παιχνίδια του, και ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ πρόσθεσε 17.

Στο πρώτο ημίχρονο, ένα τρίποντο του Λίλαρντ έδωσε στο Μιλγουόκι προβάδισμα 55-44, το μεγαλύτερο του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο, με 5:39 να απομένουν πριν οι Μάβερικς κλείσουν το ημίχρονο με 14-5.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν κορυφαίος σκόρερ του Μιλγουόκι με 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Ντόντσιτς πέτυχε το Ντάλας με 17.

Το Μιλγουόκι αγωνίστηκε χωρίς τον Κρις Μίντλετον, ο οποίος έχασε τον αγώνα λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο. Στη θέση του ξεκίνησε ο Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ, ο οποίος έμεινε χωρίς σκορ σε 12 λεπτά.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν πέτυχε το τρίποντο της ισοφάρισης και ο Σάι Γκίλγκεους-Αλεξάντερ σημείωσε 10 από τους 40 πόντους του στην παράταση, καθώς οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 130-123 στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Χόλμγκρεν τελείωσε με 36 πόντους-ρεκόρ σεζόν- και ο Τζέιλεν Γουίλιαμς είχε 22 για τους Θάντερ, οι οποίοι είχαν 59,4% στα τρίποντα για να ξεπεράσουν τους Ουόριορς.

Ο Άντριου Γουίγκινς πέτυχε 5 στα 8 στα τρίποντα, καθώς σημείωσε 31 πόντους για το Γκόλντεν Στέιτ, ενώ ο Κάρι πέτυχε επίσης πέντε τρίποντα και τελείωσε με 25 πόντους.

Ο Ντε Μαρ Ντε Ροζάν σημείωσε 12 από τους 23 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο, καθώς το Σικάγο επέστρεψε από διαφορά 21 πόντων για να κερδίσει το Μαϊάμι με 102-97

Οι Μπουλς δεν πήραν το προβάδισμα μέχρι που ο Άλεξ Καρούζο πέτυχε ένα τρίποντο και έκανε το 97-94 με 51,8 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πρόσθεσε 15 πόντους για τους Μπουλς, ενώ ο Μπάτλερ ηγήθηκε των Χιτ με 25 πόντους.

Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ σημείωσε 27 πόντους και επέτρεψε στους Γκρίλις που έκαναν έναν σερί 18-0 στο τέταρτο δεκάλεπτο να νικήσουν με 120-108 τους Σπερς Το Σαν Αντόνιο έχασε και τα οκτώ του σουτ σε αυτό το κομβικό τμήμα. Ο Ντέσμοντ Μπέιν πρόσθεσε 26 πόντους για το Μέμφις, με τον Σάντι Αλντάμα να σημειώνει 17 πόντους και να παίρνει 10 ριμπάουντ. Ο Κέλντον Τζόνσον ήταν κορυφαίος των Σπερς με 22 πόντους. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε 19 πόντους, 13 ριμπάουντ.

Ο Τζάλεν Μπράνσον σημείωσε 32 πόντους και ο Ντόντε Ντι Βιτσέντσο πέτυχε επτά τρίποντα στο δρόμο για να φτάσει τους 25 πόντους-ρεκόρ σεζόν-, καθώς η Νέα Υόρκη συνέχιζε να προχωράει νικώντας με 122-108 την οικοδέσποινα Σαρλότ. Ο Τζούλιους Ραντλ έδωσε 21 πόντους καθώς οι Νικς κέρδισαν για έκτη φορά στα τελευταία επτά παιχνίδια τους. Η Νέα Υόρκη έχει επίσης κερδίσει τρεις συνεχόμενους αγώνες. Ο ΛαΜέλο Μπολ συγκέντρωσε 34 πόντους, «βοηθούμενος» από οκτώ τρίποντα, και ο Μπάρντον Μίλερ είχε 29 πόντους, αλλά οι Χόρνετς γνώρισαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους.

Ο Καρλ-Αντονι Τάουνς σημείωσε 29 πόντους, και η Μινεσότα ξεπέρασε τη διαφορά 14 πόντων στο τέταρτο δεκάλεπτο για να κερδίσει με 121-120 Νέα Ορλεάνη. Ο Άντονι Έντουαρντς πρόσθεσε 23 πόντους και ο Ρούντι Γκόμπερτ 17 πόντους και 11 ριμπάουντ για τους Γουλβς. Ο Μπράντον Ίνγκραμ σημείωσε 30 πόντους και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας 26 πόντους και 11 ριμπάουντ για τους Πέλικανς.

Στους σημερινούς αγώνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Σαρλότ-Νέα Υόρκη 108-122

Νέα Ορλεάνη-Μινεσότα 120-121

Σαν Αντόνιο-Μέμφις 108-120

Σικάγο-Μαϊάμι 102-97

Μιλγουόκι-Ντάλας 132-125

Γκόλντεν Στέιτ-Οκλαχόμα 123-130 (παράταση)

