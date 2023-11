Κόσμος

Δεκάδες δημοσιογράφοι νεκροί από την αρχή του πολέμου στο Ισραήλ

Αναλυτικά στοιχεία από την αρμόδια Διεθνή Επιτροπή, σχετικά με δημοσιογράφους νεκρούς, αλλά και τραυματίες ή αγνοούμενους.

Τουλάχιστον 53 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε ΜΜΕ έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου.

Οι 46 ήταν Παλαιστίνιοι, τέσσερις ήταν Ισραηλινοί και τρεις ήταν Λιβανέζοι, σύμφωνα με την οργάνωση για την προάσπιση του Τύπου, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και η οποία καταγράφει τα θύματα στο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας και στα σύνορα του Λιβάνου.

Η επικαιροποίηση του απολογισμού έγινε μετά τον θάνατο σήμερα δύο δημοσιογράφων του λιβανέζικου τηλεοπτικού δικτύου Al Mayadeen σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, στον νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, 11 δημοσιογράφοι έχουν τραυματιστεί και τρεις θεωρούνται αγνοούμενοι, από την έναρξη του πολέμου.

«Οι δημοσιογράφοι στη Γάζα είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους επιχειρώντας να καλύψουν την ισραηλινή επίθεση, καταστροφικές αεροπορικές επιδρομές, κατεστραμμένες επικοινωνίες, ελλείψεις σε προμήθειες και μαζικές διακοπές της ηλεκτροδότησης», σχολιάζει η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων στον ιστότοπό της.

