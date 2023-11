Υγεία - Περιβάλλον

Παράνομα μπότοξ: "Δερματολόγος" τα χορηγούσε σε αυτοσχέδιο "ιατρείο"... στο σπίτι της

Δείτε πώς διαφήμιζε τις υπηρεσίες της και συγκέντρωνε την ανυποψίαστη πελατεία την οποία εξαπατούσε.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκαν υποθέσεις παράνομης διακίνησης μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων μπότοξ και διενέργειας παράνομων ιατρικών επεμβάσεων.

Οπως μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Μανώλης Ασαριώτης, για τις υποθέσεις, συνελήφθησαν ένας 32χρονος και ένας 42χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 30χρονης για αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος.

Πιο αναλυτικά, σε περιοχή της Αθήνας εντοπίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ειδικά διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος σε κατοικία, στον οποίο πραγματοποιούνταν παράνομες ιατρικές επεμβάσεις.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας, προέκυψε ότι η 30χρονη, ιδιοκτήτρια της κατοικίας, διατηρούσε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, όπου χορηγούσε σε πελάτες της σκευάσματα υαλουρονικού οξέως και μπότοξ, τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων θεωρούνται επικίνδυνα για τους χρήστες.

Μάλιστα, για την προώθηση της δραστηριότητάς της και τη διερεύνηση του πελατολογίου της, η 30χρονη διαφήμιζε τις υπηρεσίες της και τα προϊόντα μέσω λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διέθετε.

Πουλούσε μη εγκεκριμένα σκευάσματα μπότοξ

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη, από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, εντοπίστηκε εταιρία εμπορίας αναλωσίμων και συμπληρωμάτων διατροφής, η οποία προμηθευόταν και διέθετε στην αγορά μη εγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα για μπότοξ και αισθητικές επεμβάσεις.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι ο 32χρονος, ιδιοκτήτης της εταιρίας, προμηθεύονταν από χώρες τους εξωτερικού τα εν λόγω σκευάσματα, και ο 42χρονος, υπάλληλος στην εταιρία, ήταν επιφορτισμένος με την περαιτέρω διακίνηση των σκευασμάτων στους πελάτες.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

106 σκευάσματα ιατροτεχνολογικών υλικών (υαλουρονικό, μπότοξ κλπ),

όχημα,

κινητό,

πλήθος διαφημιστικών καρτών και καρτών με οδηγίες προφύλαξης και αντιμετώπισης παρενεργειών

ημερολόγιο και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος της 30χρονης θα υποβληθεί αρμοδίως.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους ( www.gov.gr ) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

