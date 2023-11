Life

Δήμητρα Ματσούκα: Αγαπώ τον Πέτρο Κόκκαλη όσο δεν έχω αγαπήσει ποτέ κάποιον (βίντεο)

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1+ Ψυχοκόρες, μίλησε μεταξύ άλλων πρώτη φορά για τον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη, ο οποίος θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Την Δήμητρα Ματσούκα υποδέχθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Δήμητρα Ματσούκα για τον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη

«Παντρευόμαστε για καθαρά συναισθηματικούς λόγους. Νομίζω πως αυτό τα λέει όλα. Είμαστε μαζί 7 χρόνια. Αυτό το υπέροχο νούμερο. Εμένα γενικά μου αρέσει το νούμερο αυτό. Είχα πάντα στο σπίτι μου ένα γλυπτό με το νούμερο 7.

Το έχω δει και εγώ στον μικρόκοσμό μου και το έχω πει στον Πέτρο πως στα 5,6,7 χρόνια οι σχέσεις περνούν κρίση. Αυτό που λέγαμε είναι πως αν φτάσουμε στα 7 χρόνια και είμαστε καλά θα γίνει για καθαρά συναισθηματικούς λόγους. Ήταν μια κοινή απόφαση», είπε αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα.

Όταν η Δήμητρα Ματσούκα ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα για τον αν γάμος θα είναι θρησκευτικός ή πολιτικός και για το αν θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου η ηθοποιός αρνήθηκε να απαντήσει.

«Αυτό που μπορώ να σου πω είναι πως θα είμαστε λίγοι και καλοί», αποκάλυψε η ηθοποιός, σύμφωνα με το fthis.gr

Στη συνέχεια η Δήμητρα Ματσούκα εξομολογήθηκε για τον Πέτρο Κόκκαλη: «Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και θαυμάζω βαθιά. Είναι ένας άνθρωπος, που από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα που μιλάμε και έχουν περάσει 7 χρόνια, εξακολουθεί να μου αρέσει και να με γοητευτεί σταθερά, που είναι σημαντικό σε μια σχέση. Τον αγαπάω όσο δεν έχω αγαπήσει ποτέ κάποιον».

Δείτε στο παραπάνω βίντεο όσα είπε η Δήμητρα Ματσούκα.

