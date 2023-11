Κόσμος

Τουρκία - Βρετανία: "Συμμαχία" και για τα Eurofighter

Τι αναφέρει η Τουρκική πλευρά για την προθυμία της Γηραιάς Αλβιώνας να τη βοηθήσει αμυντικά και εμπορικά.

Μετά τα προβλήματα στις διαβουλεύσεις με την Ουάσινγκτον, η Τουρκία αναζητά εναλλακτικές για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ανέφερε ότι, όπως έχουμε μεταδώσει επανειλημμένα, γίνονται εργασίες για την προμήθεια Eurofighter Typhoon.

Τα Eurofighter θα προέρχονται από τη Βρετανία, την Ισπανία και τη Γερμανία. Ήδη, σύμφωνα με τον Γκιουλέρ, η Βρετανία και η Ισπανία είναι θετικές στην πώληση και προσπαθούν να πείσουν τη Γερμανία.

«Μας λένε πως “το πρόβλημα θα το λύσουμε εμείς”. Αν το θέμα προχωρήσει, σχεδιάζουμε να προμηθευτούμε 40 Eurofighter. Οι Ισπανοί και οι Βρετανοί έχουν την επιθυμία της πώλησης των Εurofighter στην Τουρκία», είπε.

Ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα μαχητικά είναι ισάξια με τα Rafale και έχουν καλύτερες επιδόσεις στους ελιγμούς και την ταχύτητα.

«Η Ελλάδα με τα 20 Rafale που απέκτησε έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή στους αιθέρες του Αιγαίου απέναντι στα τουρκικά. F-16. Έτσι θεωρείται πως η Τουρκία για να απαντήσει στα ελληνικά Rafale κάνει αυτή την κίνηση και επιχειρεί να αγοράσει τα ευρωπαϊκά Eurofighter», αναφέρουν τα Τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα συνεχίζει να διεκδικεί 40 νέα F-16 και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων F-16 της. Όμως, αντιλαμβάνεται ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να γίνει.

Τούρκοι αναλυτές επανέφεραν στη συζήτηση τους πυραύλους Tayfun. O Μεσού Χακί Τσασίν, στρατιωτικός αναλυτής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Tayfun «θα αλλάξουν τη μοίρα των πολεμικών συγκρούσεων. Έχουν εμβέλεια 250 και 500 χιλιομέτρων Όταν εκτοξευθεί πλήττει στόχους στα μετόπισθεν της Ελλάδας. Φτάνει μέχρι και την Αδριατική. Αν τα τοποθετήσεις στη Σμύρνη και τα εκτοξεύσεις, πάει τελείωσε. Και πλήττει τους στόχους και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι ότι γλιτώνουμε από το σύστημα που μας έλεγε “πάρε αυτό, αν δεν κάνεις το άλλο, δεν σου δίνω αυτό”. Κάποτε οι Αμερικανοί μας έδιναν οπλικά συστήματα έναντι 2 δισ. δολαρίων. Τώρα τους δώσαμε 2,5 δισ. δολάρια και δεν μας δίνουν μαχητικά».

Γενικότερη συμμαχία Βρετανίας – Τουρκίας

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, τις δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη στο Λονδίνο αλλά και την Τουρκική έκδοση του πρακτορείου Bloomberg, Τουρκία και Βρετανία είναι στα πρόθυρα μιας πολύ μεγάλης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, ουσιαστικά την επικαιροποίησή της με στόχο να επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό που να βοηθήσει στην ανάπτυξη και των δυο χωρών.

Η συμφωνία αναμένεται ότι θα καλύπτει εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών, εμπόριο υπηρεσιών, επενδύσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο, σύμφωνα με τον Τούρκο πρέσβη. Άρα Λονδίνο και Άγκυρα αναπτύσσουν αμυντική συμμαχία, αλλά και εμπορική συμμαχία, ως δύο μεγάλα κράτη εκτός ΕΕ.

Γενικότερα για όλο και πιο στενές σχέσεις της Τουρκίας με τη Βρετανία κάνουν λόγο Τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη σκιά της "διπλωματικής απρέπειας" του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναβάλλοντας τη συνάντησή τους λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί, με αφορμή τις αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

"Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία έχουν φιλία, προσέγγιση, κινούνται μαζί σε πολλά. Οι Βρετανοί σε πολλά ζητήματα στηρίζουν την Τουρκία, έτσι κάνουν και με τα Eurofighters" αναφέρει ο τουρκικός Τύπος, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Η Βρετανία ίσως παραχωρήσει φρεγάτες Type 23 στην Τουρκία, σημειώνουν Τουρκικά ΜΜΕ, με τον βρετανικό στόλο να διαθέτει σήμερα 12 τέτοιες φρεγάτες.

