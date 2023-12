Κοινωνία

Πιερία: Κλείνει η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Για ποιους λόγους και επί πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει κλειστή η κύρια υπερταχεία οδική αρτηρία της χώρας στο ύψος του Πλαταμώνα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου έως και το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου σε τμήμα της Εθνικής Οδού Πειραιώς – Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ) στο ύψος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, λόγω εκτέλεσης άσκησης ευρείας κλίμακας στη σήραγγα Τ2 και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων σε σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Κεντρικής Μακεδονίας, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα έως και τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαρυάς, και στις δύο κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη), τα εξής χρονικά διαστήματα:

τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, από τις 07.00 έως τις 21.00 και

από την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου έως και το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου από τις 07.00 έως τις 19.00 .

Επίσης για τα ίδια χρονικά διαστήματα θα ισχύει και αποκλεισμός της εισόδου προς τη χοάνη του πλευρικού Σταθμού Διοδίων Πλαταμώνα στον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

