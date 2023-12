Τεχνολογία - Επιστήμη

Πόρος: “Πράσινο” ανακηρύσσεται το νησί του Αργοσαρωνικού Κόλπου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιες παρεμβάσεις το νησί θα καταστήσει όλο και πιο οικολογικό, βιώσιμο και ενεργειακά οικονομικό, τον τρόπο ζωής σε αυτό.

-

Ο Πόρος Αττικής θα είναι το τρίτο νησί που εντάσσεται στο πρόγραμμα GR-eco Islands μετά την Αστυπάλαια και τη Χάλκη, τα δύο προηγούμενα παραδείγματα της Δωδεκανήσου, όπως αποκάλυψε το Σάββατο στο Ντουμπάι στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διάσκεψη «COP28», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συμφωνία της κυβέρνησης με την κρατική επιχείρηση πράσινων πηγών ενέργειας Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκειμένου να καταστεί ο Πόρος το επόμενο «πράσινο» νησί της Ελλάδας. Αναλυτικά σημείωσε:

«Πιστεύω πολύ στο σχέδιο GR-eco Islands για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ευκολότερο να απανθρακοποιήσουμε και να οδηγήσουμε προς ένα βιώσιμο μέλλον ένα μικρό νησί από ό,τι είναι, παραδείγματος χάρη, μια μεγάλη πόλη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα υπογράψουμε σήμερα αυτή τη συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Masdar, ενός παγκόσμιου ηγέτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όσον αφορά στην εφαρμογή ορισμένων από αυτές τις ιδέες στο νησί του Πόρου, πρόκειται για ένα νησί σχετικά κοντά στην Αθήνα, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον σκοπό μας, διότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ του Πόρου και της ηπειρωτικής χώρας είναι σχετικά σύντομη. Είναι πολύ πιο εύκολο να ηλεκτροδοτηθούν τα μικρά ταξίδια με πλοίο από ό,τι οι μεγαλύτερες διαδρομές. Βέβαια, είναι επίσης ένα νησί που αποτελεί προορισμό για ιστιοπλοΐα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν επίσης να δοκιμαστούν ιδέες σχετικά με το “cold ironing”, πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τις λιμενικές υποδομές ώστε να έχουν ένα σαφές πράσινο αποτύπωμα.

Αυτά τα παραδείγματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όχι μόνο επειδή αναδεικνύουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τεχνολογία στο να επιτύχουν τα νησιά τους στόχους κλιματικής ουδετερότητας πριν από την υπόλοιπη χώρα. Είναι σημαντικά επειδή αυτό που καταφέραμε επίσης είναι να κάνουμε συμμέτοχες τις τοπικές κοινότητες και να τις κάνουμε να καταλάβουν ότι η πράσινη μετάβαση είναι στην πραγματικότητα μια τεράστια ευκαιρία γι’ αυτές».

Όπως μεταδίδουν οι συντάκτριες του ΑΝΤ1 Τζίνα Στασινοπούλου και Ίρις Βίλα, ο σχεδιασμός για την μετατροπή του Πόρου σε πράσινο νησί κατ’ ακολουθία των πιλοτικών παραδειγμάτων της Αστυπάλαιας και της Χάλκης, θα εδράζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Παραγωγή “καθαρής” ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου για την κάλυψη σημαντικού μέρους των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του νησιού,

Εξηλεκτρισμός της πορθμειακής σύνδεσης μεταξύ του Πόρου και του Γαλατά Αττικής, διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας θα δρομολογηθεί ένα πλήρως ηλεκτροκίνητο πλοίο, θα μετασκευαστούν κατάλληλα τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη μεταφοράς επιβατών, και θα εγκατασταθούν υποδομές φόρτισης στα δύο λιμάνια,

Τόνωση της ηλεκτροκίνησης στη δημόσια συγκοινωνία και στις ιδιωτικές μετακινήσεις και μεταφορές στο νησί και

και Ανάπτυξη νέου συστήματος τοπικής κυκλικής οικονομίας με ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

Το παράδειγμα της Αστυπάλαιας

Στην Αστυπάλαια, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται με ένα σύστημα φωτοβολταϊκών αλλά και η αστική συγκοινωνία με ηλεκτρικά βανάκια, έχουν μειώσει τον κυκλοφοριακό φόρτο, όπως και το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται στην ατμόσφαιρα. Έπεται η δημιουργία υβριδικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η τοποθέτηση ανεμογεννήτριας. Αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα το 90% όλης της ενέργειας που καταναλώνεται στο νησί να παράγεται από εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πέθανε ξαφνικά πατέρας δύο παιδιών

Γιάννα Τερζή: Ο καρκίνος, το χειρουργείο και η αποκατάσταση

Αμαλιάδα: υπερήλικας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη