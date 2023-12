Κοινωνία

Κλοπές ακριβών τεχνικών μηχανημάτων: Σε δύο συλλήψεις προχώρησε την ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς φέρεται να δρούσε η οργάνωση και ποιες προφυλάξεις έπαιρνε για να μην αποκαλύπτεται και για να μεταπουλά ανενόχλητη τη λεία της.

-

Φως στις κλοπές μηχανημάτων έργων μεγάλης αξίας που είχαν γίνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο σε διάφορες περιοχές της χώρας έριξε η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρινίου και το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας, καθώς αποκάλυψε ότι ήταν έργο μιας εγκληματικής οργάνωσης που αποτελείτο από δυο ζευγάρια πολιτών Αλβανίας. Το πρωί της Παρασκευής, συνελήφθησαν στα Ιωάννινα οι δύο άνδρες, ενώ οι δύο γυναίκες αναζητούνται.

Οι δράστες φέρονται να έκλεβαν μηχανήματα έργων που εντόπιζαν σε εργοτάξια, να τα φόρτωναν σε νταλίκες με ρυμουλκούμενα και να τα μετέφεραν σε άλλες περιοχές, όπου τα έκρυβαν με σκοπό να τα βγάλουν στην Αλβανία για να τα πουλήσουν ολόκληρα ή ως ανταλλακτικά. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς, οι γυναίκες προπορεύονταν με δυο Ι.Χ. αυτοκίνητα για να προειδοποιούν τους συνεργούς τους για τυχόν μπλόκα.

Από την έρευνα εξακριβώθηκε ότι οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον πέντε κλοπές και απόπειρες κλοπής μηχανημάτων έργων. Η τελευταία, που είχε στόχο δυο μηχανήματα έργου συνολικής αξίας 245.000 ευρώ, έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 29 Νοεμβρίου, όταν δράστες τρύπωσαν σε ένα εργοτάξιο της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην περιοχή του Αχινού Φθιώτιδας κοντά στη Στυλίδα, έκλεψαν ένα ογκώδες μηχάνημα τύπου Caterpillar 318Ε και αποπειράθηκσαν να κλέψουν ένα εκσκαφέα χωρίς να τα καταφέρουν, καθώς βρέθηκε να έχει μετακινηθεί σε έναν ελαιώνα.

Στις 23 Νοεμβρίου, είχαν κλαπεί από την περιοχή των Καρδαμιτσίων στα Ιωάννινα ένα ερπυστριοφόρο χωματουργικό μηχάνημα αξίας 100.000 ευρώ, το οποίο εντοπίστηκε τρεις ημέρες μετά φορτωμένο σε ένα φορτηγό στην περιοχή της Παραμυθιάς στην Θεσπρωτία, σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από το σημείο που εκλάπη. Τα δακτυλικά αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που βρέθηκαν σε αυτό, οδήγησαν τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ιωαννίνων στη σύλληψη των παραπάνω ατόμων.

Στις 18 Οκτωβρίου, κακοποιοί εισέβαλαν σε ένα εργοτάξιο που διανοίγει τον δρόμο Βόνιτσας – Λευκάδας στην περιοχή Άγιος Νικόλαος της Αιτωλοακαρνανίας και "έγδυσαν" κυριολεκτικά έναν ερπυστριοφόρο εκσκαφέα αποσυναρμολογώντας ολόκληρη την καμπίνα και τη μηχανή του, συνολικής αξίας 300.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν ο τράκτορας και τα δύο ρυμουλκούμενα που χρησιμοποιήθηκαν στις κλοπές στα Ιωάννινα και τη Φθιώτιδα, τα δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που λειτουργούσαν ως προπομποί, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, μια συσκευή εντοπισμού GPS, ρούχα, γάντια εργασίας και διάφορα κλειδιά και εργαλεία. Σε βάρος των τεσσάρων αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυπτά του Παρθενώνα: Έλληνας γλύπτης δημιουργεί έργα διαμαρτυρίας για την επιστροφή τους (εικόνες)

Παπαδημούλης: Τουλάχιστον 2 ευρωβουλευτές θα εκπροσωπήσουμε την νέα ΚΟ (βίντεο)

Κοζάνη: Σπίτι με στολισμό… “υπερπαραγωγή” για τα Χριστούγεννα (εικόνες)