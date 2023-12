Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ - Σιάχος: Είμαστε 30 χρόνια πίσω από την κεντρική Ευρώπη (βίντεο)

Ο Κώστας Σιάχος, πρώην διεθνής αθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης σε αμαξίδιο και Έφορος των Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, μιλά στον ΑΝΤ1 με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ.

Ο Κώστας Σιάχος, πρώην διεθνής αθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης σε αμαξίδιο και Έφορος των Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, βρέθηκε καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Κυριακής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ.

Όπως τόνισε, "είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν αυτές οι ημέρες, το κακό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον για μια δυο ημέρες και μετά το απόλυτο κενό, κάτι που δίνει άλλοθι στις εκάστοτε κυβερνήσεις”.

“Έχω βιώσει την κατάσταση της αναπηρίας από πολύ μικρός, δεν μπορώ να πω ότι η κατάσταση στην χώρα μας είναι η ίδια με την δεκαετία του 80-90. Είμαστε 30-40 χρόνια πίσω από την κεντρική Ευρώπη”, είπε αναφέροντας ότι από όταν από το ατύχημα στα 18 του που του προκάλεσε αναπηρία μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει αλλαγές, που ακόμη δεν είναι αρκετές", είπε.

Όπως επεσήμανε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν παροχές αυτονόητες για άτομα με αναπηρία όπως η ψυχαγωγία, ο αθλητισμός -ο οποίος είναι υποχρηματοδοτούμενος για άτομα με αναπηρία και πολλά ακόμη, όπως η εργασία.

Τέλος επεσήμανε ότι "είμαστε πίσω όχι μόνο σε δομές αλλά και στην κοινωνία, καθώς θα πρέπει να δεχτεί και να ενσωματώσει τα άτομα με αναπηρία".

