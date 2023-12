Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Την Αυστρία θα επισκεφτεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε στην πρόσκληση του Αυστριακού ομολόγου της και πότε θα πειστρέψει στη βάση της η Αρχηγός του Κράτους.

-

Επίσημη επίσκεψη στην Αυστρία θα πραγματοποιήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προσκεκλημένη του Αυστριακού ομολόγου της κ. Αλεγξάντερ Φαν Ντεν Μπέλεν.

Η Ελληνίδα Πρόεδρος θα αναχωρήσει για τη Βιέννη τη Δευτέρα 4 και θα επιστρέψει στην Αθήνα την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των συναντήσεών της καθώς και η έκβασή τους, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες συνοδεία σχετικών δελτίων Τύπου και οπτικοακουστικού υλικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2024 - Κλήρωση: Φάρσα με ήχους ερωτικής ταινίας - Ποιος κρύβεται από πίσω (βίντεο)

Τρομοκρατία - Φιλιππίνες: Μακελειό σε Πανεπιστήμιο (εικόνες)

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ - Κασσελάκης: Δε θα τσιγκουνευτούμε ούτε ένα ευρώ σχετικά με την προσβασιμότητα (βίντεο)