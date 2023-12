Πολιτική

Βουλή - Κουτσούμπας: δίκαιη είναι η οργή των ελεύθερων επαγγελματιών

Τι είπε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται στην Βουλή. Τι υποστήριξαν οι αρχηγοί των μικρότερων κομμάτων στην Ολομέλεια.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην ομιλία του στη Βουλή επί του φορολογικού νομοσχεδίου, την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, είπε ότι «χωρίς περιστροφές δηλώνουμε ότι καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο και στεκόμαστε στο πλευρό των επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, στη νέα επίθεση που δέχονται από την κυβέρνηση σας».

«Το νομοσχέδιό σας, όχι μόνο δεν εξασφαλίζει φορολογική δικαιοσύνη, όπως λέτε -λες και μπορεί να υπάρξει πραγματική φορολογική δικαιοσύνη στο άδικο και βαθιά εκμεταλλευτικό σύστημα που όλοι σας υπηρετείτε- αλλά αντίθετα αποτελεί μία ακόμα σελίδα στην αντιλαϊκή επίθεση που έχετε εξαπολύσει ενάντια στα λαϊκά στρώματα. Στην προκειμένη, ενάντια στους μικρούς επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, βιοτέχνες, εμπόρους. Δικαίως έχει συναντήσει την οργή τους, δικαίως έχει προκαλέσει αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις, δικαίως ζητάνε την απόσυρσή του» προσέθεσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Είπε ότι η απάντηση στο «πονηρό ερώτημα, πώς γίνεται η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών να δηλώνει εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό» βρίσκεται «στην πολιτική της κυβέρνησης, η οποία σε συνέχεια των προηγούμενων έχει οδηγήσει ελεύθερους επαγγελματίες όπως και μισθωτούς να ζουν εντελώς με τα ελάχιστα».

Σημειώνοντας ότι τα πραγματικά προβλήματα της φορολογίας είναι άλλα, έθεσε το ερώτημα: «Τι πληρώνει σήμερα το μεγάλο κεφάλαιο και τι ο ελληνικός λαός; Πόσα είναι τα κρατικά έσοδα από τις μεγάλες και πολύ μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις και πόσα από το λαϊκό εισόδημα; Τι πληρώνουν οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι ιδιοκτήτες τους και τι πληρώνουν οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες;».

«Επιβεβαιώνεται από όλα τα στοιχεία και από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού ότι ο λαός συνεχίζει να πληρώνει το 95% των κρατικών φορολογικών εσόδων και το μεγάλο κεφάλαιο μόλις το 5%» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «μάλιστα με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο εισπράττετε φορολογικά έσοδα με τους πλέον άδικους τρόπους».

Αναφέρθηκε στις με «νομότυπο τρόπο, με το "γράμμα του νόμου"» φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις του μεγάλου κεφαλαίου που «εξασφάλισε η κυβέρνηση, όπως και εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ πριν». Προσέθεσε ότι και με αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο η κυβέρνηση «δίνει ένα ακόμα "δωράκι" στο μεγάλο κεφάλαιο με τα δύο τελευταία άρθρα, αφού μειώνετε για ακόμα μία φορά τόσο τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου όσο και τον φόρο για τις αγοραπωλησίες μετοχών». Αναφέρθηκε στη φοροδιαφυγή του μεγάλου κεφαλαίου και στους φορολογικούς παραδείσους, «για τα οποία προφανώς η κυβέρνηση έχει ακούσει, αλλά κυνηγά μόνο τους μικροεπαγγελματίες και στους μεγάλους παρέχει ασυλία».

Υπογράμμισε, με συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι η κυβέρνηση ξέρει, επίσης, πολύ καλά πως «η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών πληρώνουν ήδη φόρους δυσανάλογους με το εισόδημά τους» και προσέθεσε ότι «τώρα με τον τεκμαιρόμενο φόρο που επιβάλλετε, εκατοντάδες χιλιάδες θα πληρώνουν ακόμα περισσότερα», ενώ είπε ότι αν η κυβέρνηση ήθελε ουσιαστικά να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή «θα εξασφάλιζε ένα στοιχειώδες πλαίσιο προστασίας όλων των μικρών εισοδημάτων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτοί που όντως έχουν ανάγκη».

Στίγκας: Τα νέα φορολογικά μέτρα πλήττουν τους ελεύθερους επαγγελματίες

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών» κατά την ομιλία του στη Βουλή, ενώ ζήτησε την απόσυρσή του.

«Τα νέα φορολογικά μέτρα που προωθείτε δεν επαρκούν και παράλληλα σε καμία περίπτωση δεν καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή. Αντίθετα, πλήττουν σε μεγάλο βαθμό τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους και προστατεύετε τα μεγάλα εισοδήματα και τις πολυεθνικές εταιρείες», υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο κ. Στίγκας, ενώ προσέθεσε: «Εάν πράγματι επιδιώκατε και επιθυμούσατε πραγματικά να καταπολεμήσετε την φοροδιαφυγή, θα έπρεπε να αξιοποιήσετε τα σύγχρονα εργαλεία ελέγχου οικονομικών υπηρεσιών, που διατυμπανίζετε ότι έχετε στη διάθεσή σας και να μην καταφεύγετε σε παλαιές πρακτικές θέσπισης τεκμηρίων, που ενεργούν τόσο ισοπεδωτικά όσο και άδικα σε αυτές τις επαγγελματικές κατηγορίες».

Όσον αφορά την εισαγωγή του φορολογητέου τεκμαρτού εισοδήματος, σημείωσε ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών»: «Η φορολόγηση για εισοδήματα που δεν έχουν αποκτηθεί, κατευθύνουν σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση το μεγαλύτερο τμήμα των ελευθέρων επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των επιστημόνων, η οποία έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα οικονομικά τους προβλήματα, ως αποτέλεσμα της πολύχρονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, λόγω της ακρίβειας, της πανδημίας, των μνημονίων, του πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης και πολλών άλλων παραγόντων».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι «κυβέρνηση δεν λαμβάνει τίποτα υπόψη της και αγνοεί τα στοιχεία που η ίδια διαθέτει και τα οποία αποδεικνύουν ότι ένα σημαντικό τμήμα του ενεργού δυναμικού της οικονομίας θα πληγεί άμεσα με αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο και θα οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας, άλλους στην εξαθλίωση και άλλους στην ανεργία».

Ο κ. Στίγκας εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, επειδή, όπως ανέφερε, «ήταν μεταξύ αυτών που έβαλαν την υπογραφή τους για το "εθνοκτόνο μνημόνιο"».

Βορύλλας: Δυσβάστακτα βάρη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Η θέση της "Νίκης" είναι ότι το φορολογικό σύστημα επιβάλλεται να έχει, ως βασική αρχή, τον δίκαιο επιμερισμό των φορολογικών βαρών στους πολίτες», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας, κατά τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

«Υπάρχει και η φοροδιαφυγή των μεγάλων πολυεθνικών και των εγχώριων ομίλων που, μέσω περίπλοκων συναλλαγών, εικονικών δαπανών και ενδοομιλικών τιμολογήσεων, μπορούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες με ελάχιστη φορολογία. Η προσπάθεια της κυβέρνησης θα πρέπει να στραφεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και των μεγάλων ομίλων και πολυεθνικών», είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» και σχολίασε ότι στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα άρθρο για φορολόγηση των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και των ομίλων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Αντίθετα, είπε ο κ. Βορύλλας, ευνοούνται από άρθρα του νομοσχεδίου.

Βελόπουλος: «Δολοφονείτε» τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοκτονείτε πολιτικά

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή διατάξεις του προς ψήφιση νομοσχεδίου, λέγοντας ότι «οι Έλληνες δεν είναι χαζοί, ούτε ανόητοι, ούτε φελλοί. Εσείς νομίζετε ότι είναι ανόητοι και δολοφονείτε την οικονομία, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοκτονείτε πολιτικά, ό,τι έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάθετε».

Για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει ελέγχους στην πηγή, «στους κολλητούς σας φίλους, εφοπλιστές που κάνουν λαθρεμπόριο ή εμπόριο πετρελαίου, όχι στο βυτιοφόρο», διότι όπως εξήγησε, είναι άλλο ο λαθρέμπορος και άλλο ο λαθροδιακινητής. Εκτίμησε, ότι τα χρήματα που χάνει το κράτος από το λαθρεμπόριο είναι πολλαπλάσιο των 300ων εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «όλα αυτά που λέει για τη φοροδιαφυγή δεν τα κάνει για τη φοροδιαφυγή, τα κάνει για τα μετρητά». Επισήμανε, ότι τα μετρητά δεν μαζεύονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως για να γίνονται όλα μέσω των τραπεζών, προσθέτοντας ότι στη χώρα μας «κονομάνε οι φίλοι της ΝΔ, οι τραπεζίτες, μέσω των προμηθειών. Η ΝΔ νομοθετεί όχι για το συμφέρον των πολιτών αλλά για το συμφέρον των τραπεζιτών», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σημείωσε ότι «θέλετε να φτιάξετε μια αχρήματη κοινωνία» αλλά αυτό «δεν μπορεί να γίνει».

Κωνσταντοπούλου: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο

Εκδικητικό κατά των ελευθέρων επαγγελματιών χαρακτήρισε το νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι το νομοσχέδιο διαπνέεται από τη νοοτροπία του καταδοτισμού και του δοσιλογισμού, καθώς επιβραβεύει την καταγγελία φοροδιαφυγής με έκπτωση φόρου. «Τι ντροπή! Τι κοινωνική συνείδηση χτίζετε έτσι; Του ενός που δείχνει τον άλλο; Με κουκούλα ή χωρίς κουκούλα; Τι κοινωνική συνύπαρξη ονειρεύεστε με αυτές τις πρωτοβουλίες;» ρώτησε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι το νομοσχέδιο είναι εκδικητικό, καθώς επιβάλλει αναδρομικό φόρο για το 2023, κάτι που «δεν είναι, καν, fair play. Μπορεί να επιτρέπεται θεωρητικά, ηθικά και πολιτικά όμως είναι ανεπίτρεπτο». Αναφερόμενη στην προηγηθείσα ομιλία του πρωθυπουργού, ότι δεν μπορεί οι αυτοαπασχολούμενοι να δηλώνουν ζημιές επί πέντε χρόνια, αναρωτήθηκε εάν έπρεπε να δηλώνουν κέρδη το 2020, το '21 και το '22, όταν οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούσαν για μεγάλα διαστήματα λόγω κορονοϊού. Όσο για τα τεκμήρια, και ότι ο μέσος αυτοαπασχολούμενος έχει καθαρά εισοδήματα 50.000 ευρώ, είπε, απευθυνόμενη προς τα υπουργικά έδρανα: «Σοβαρά; Που ζείτε; [..] Έχετε πάρει είδηση ότι στην πλειοψηφία τους οι αυτοαπασχολούμενοι πασχίζουν, και αυτό το αντιμετωπίζετε με τη λογική που εξέφρασε ο πρωθυπουργός, η οποία είναι άκρως νεοφιλελεύθερη, άκρως αντικοινωνική, ότι πρέπει να εξετάσουν εάν συντρέχουν λόγοι να παραμείνουν στο επάγγελμα, δηλαδή, συνομολογείτε ότι τους εξαναγκάζετε σε έξοδο από το επάγγελμα της επιλογής τους, με τεχνητούς τρόπους, και με την επιβολή τεκμηρίων;».

Τέλος, και μιλώντας ως «μάχιμη δικηγόρος» είπε ότι «κάποιοι δικηγόροι, που δεν έβαλαν κυβερνητική γραβάτα και κουστούμι, και δεν στρογγυλοκάθισαν στα κυβερνητικά έδρανα, [..] είναι εκείνοι οι οποίοι θα ρίξουν αυτό το νομοσχέδιο, και δικαστικά και κοινωνικά, και καλό είναι [..] να φροντίσετε να το αποσύρετε».

