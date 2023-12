Πολιτική

Οι Σπαρτιάτες κατά της επίσκεψης Ερντογάν (βίντεο)

Ανάρτησαν πανό που έγραφε "ανεπιθύμητος".

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποίησαν βουλευτές του κόμματος των «Σπαρτιατών», λόγω της επίσκεψης του ΡετζέπΤαγίπ Ερντογάν στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του κόμματος Βασίλης Στίγκας μαζί με βουλευτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή κρατώντας πανό με την φωτογραφία του Τούρκου Προέδρου όπου γράφει με κεφαλαία γράμματα «ανεπιθύμητος». Άμεσα απομακρύνθηκαν από τις Αρχές.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι "Σπαρτιάτες" εξαπολύουν "πυρά" κατά του Ερντογάν και υπόσχονται να "φυλάξουν Θερμοπύλες και πάλι αν χρειαστεί" με τον Βασίλη Στίγκα να αφιερώνει στον Τούρκο Πρόεδρο μια μαντινάδα.

