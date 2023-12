Αθλητικά

Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισόπαλοι αναδείχθηκαν Λεβαδειακός και Νίκη Βόλου, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη φάση των «16» του κυπέλλου Ελλάδας.

-

Ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Λεβαδειακός και Νίκη Βόλου, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη φάση των «16» του κυπέλλου Ελλάδας κι έτσι η πρόκριση στα προημιτελικά, στο μοναδικό ζευγάρι μεταξύ ομάδων της Super League 2, θα κριθεί στη ρεβάνς, στην πόλη της Θεσσαλίας.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 16΄ με πολώ ωραίο σουτ του Πολίτη από το ύψος της περιοχής, ενώ το συγκρότημα του Νίκου Νιόπλια ισοφάρισε στο 40΄, με κεφαλιά του Ρόμο μετά από σέντρα του Γιαννιώτα. Στο β΄ ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και είχαν κάποιες αξιόλογες στιγμές, αλλά τη μεγαλύτερη ευκαιρία την έχασε η Νίκη Βόλου, με ένα φαλτσαριστό σουτ του Μοράρ έξω από την περιοχή, που έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Βλάχος (Ανατ. Αττικής)

Κίτρινες: Μπελμόντ, Κουάδρα - Να'α, Μπαχανάκ, Λίταινας, Γκαραβέλης

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Νιόπλιας): Στογιάνοβιτς, Βήχος, Χάμοντ, Τσάπρας, Μπελμόντ (60΄ Μεχία), Ρόμο (86΄ Τσιριγώτης), Γιαννιώτας (76΄ Λούα Λούα), Σωτηράκος, Κουάδρα, Συμελίδης (60΄ Νικολιάς), Τσελεπίδης

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Δημήτρης Ελευθερόπουλος): Γκαραβέλης, Κάσσος, Γρομητσάρης, Μπαχανάκ, Να'α (46΄ Αναστασίου), Λίταινας, Πέττας (60΄ Κυριακίδης), Γαβριηλίδης, Ριμπέιρο, Πολίτης (69΄ Κρητικός / 77΄ Παναγιωτίδης), Τζιώρας (46΄ Μοράρ)

Ειδήσεις σήμερα:

Επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα (Live blog)

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Έκλεψε τις εντυπώσεις και πάλι ο Peanut (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Δημητρακόπουλος: Η Καϊλή τα Χριστούγεννα θα είναι στην Ελλάδα (βίντεο)