Επίσκεψη Ερντογάν - Καιρίδης: Ήταν μια “καλή ημέρα” για τα ελληνοτουρκικά (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου για την συνεργασία στο Μεταναστευτικό , αλλά και για την κατ΄ εξαίρεση βίζα – εξπρές για 10 ελληνικά νησιά.

«Είχαμε αναμφίβολα έναν διαφορετικό Ερντογάν, όπως δεν τον είχαμε συνηθίσει την προηγούμενη δύσκολη τετραετία. Όλα πήγαν καλά, καλύτερα ίσως και από το αναμενόμενο. Το κλίμα ήταν φιλικό, ήταν μια πολύ «καλή ημέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, που ήταν καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, λίγη ώρα μετά από την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα.

Ο Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι στην συνάντηση με τον ομόλογο του «υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση ότι η Τουρκία θα συνεργαστεί απόλυτα στον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης. Είναι κάτι που λένε πως δεν το θέλουν, ήδη έχει βελτιωθεί η κατάσταση στον Έβρο και τώρα συνεργαζόμαστε για το Αιγαίο».





Ερωτηθείς για την βίζα – εξπρές σε Τούρκους ταξιδιώτες για δέκα ελληνικά νησιά, με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Καιρίδης επεσήμανε πως «πρόκειται για την πρώτη και μοναδική εξαίρεση που υπάρχει στο σύστημα της Ζώνης Σένγκεν. Είναι κάτι που το θέλουν πάρα πολύ οι νησιώτες μας γιατί θα αυξηθεί ο τουρισμός. Θα μπορεί κάποιος να το αποφασίσει επί τόπου, να πάρει το καραβάκι και να μέινει για επτά ημέρες στην Ελλάδα. Αυτό είναι μέρος της ελληνοτουρκικής προσέγγισης». Σημείωσε παράλληλα ότι πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, στην οποία μάλιστα υπάρχουν αυξημένες αντιδράσεις χωρών, όπως της Γερμανίας, όπου όπως τόνισε έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις από Τούρκους πολίτες για χορήγηση πολιτικού ασύλου. Σε ερώτημα για την συνεργασία των ελληνικών και τουρκικών Αρχών στην αντιμετώπιση των ροών, είπε ότι τους τελευταίους δύο μήνες υπάρχει μείωση των ροών σε σχέση με τα υψηλά ποσοστά του Σεπτεμβρίου και έκανε λόγο για την ανάγκη μεγαλύτερης συνέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

