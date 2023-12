Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μπάγερν: “τέλος” το αρνητικό σερί για τους Πειραιώτες

Οι ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη χωρίς να εντυπωσιάσουν κόντρα στη Μπάγερν.

Χωρίς να εντυπωσιάσει, ο Ολυμπιακός έφτασε πιο άνετα στη νίκη απ’ ό,τι δείχνει το τελικό σκορ (77-69) επί της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

H ομάδα του Πειραιά δεν χρειάστηκε να... πατήσει γκάζι, αφού η δυναμική της αντιπάλου του δεν το απαιτούσε. Με ευστοχία στα τρίποντα στο 1ο δεκάλεπτο, όταν προηγήθηκε με 24-8, ο Ολυμπιακός έθεσε τις βάσεις για μία άνετη επικράτηση απέναντι στην ομάδα του Πάμπλο Λάσο και την 7η νίκη του στο σύνολο. Απλώς, στο τέλος οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα χαλάρωσαν επιτρέποντας στους Γερμανούς να μειώσουν με τρίποντα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν ένα τρίτο διαδοχικό εντός έδρας ματς στη Euroleague, καθώς την επόμενη Παρασκευή (15/12, 21:15) υποδέχονται τη Βαλένθια, για την 14η αγωνιστική.

Από 14 πόντους σημείωσαν οι Άλεκ Πίτερ και Τόμας Ουόκαπ, με τον δεύτερο να μοιράζει και 7 ασίστ. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σημείωσε 13 πόντους με 3/5 τρίποντα. Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ είχε συνεισφορά 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Αν και δηλώθηκε για πρώτη φορά στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού, ο Φιλίπ Πετρούσεβ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Στο 6-7 υποχώρησε η Μπάγερν Μονάχου που λόγω των αρκετών απουσιών (Σερτζ Ιμπάκα, Λεάντρο Μπολμάρο, Βλάντιμιρ Λούτσιτς και Αντρέας Ομπστ) δεν υπήρξε ανταγωνιστική σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Οι Κάρσεν Έντουαρντς και Σιλβέιν Φρανσκίσκο ήταν οι μόνοι διψήφιοι της γερμανικής ομάδας, με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 24-8, 41-29, 54-44, 77-69

Ο Μπατζώκας ξεκίνησε τους Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ. Ο Λάσο επέλεξε τους Έντουαρντς, Γκιφάι, Μπόνγκα, Μπούκερ και Μπράνκοβιτς στη βασική πεντάδα της Μπάγερν.

Ένα νευρικό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες, με λάθη και αστοχία, μετετράπη πολύ σύντομα σε μονόλογο του Ολυμπιακού. Χωρίς τον βασικό πόιντ γκαρντ της η Μπάγερν, τον τραυματία Λεάντρο Μπολμάρο, και με τον Έντουαρντς στον άσο, έδειξε νωρίς... αποδιοργανωμένη. Η ομάδα του Πειραιά με 3/5 τρίποντα (από ένα οι Ουόκαπ, Κέινααν και Πίτερς) προηγήθηκε με 13-2 και εν συνεχεία με 18-4. Οι Έντουαρντς και Μπούκερ ήταν οι σκόρερ των Βαυαρών που είχαν ξεκινίσει με 1/5 δίποντα. Ο Μπαρτζώκας έριξε τους Σίκμα και Μιλουτίνοβ στο παρκέ, αντί των Πίτερς και Φαλ, για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, με σκορ 24-8. Ο Πίτερς με λέι απ στην εκπνοή έφτασε τους 7 πόντους, ενώ είχε μοιράσει και 4 ασίστ κι ενώ 6 με δύο εύστοχα τρίποντα είχε ο Κέινααν.

Με Λούντζη και Λαρεντζάκη στην περιφέρεια, αντί των Ουόκαπ και Κέινααν, μπήκε ο Ολυμπιακός, στη 2η περίοδο, μαζί με τους Παπανικολάου, Σίκμα και Μιλουτίνοβ. Οι Βαυαροί βρήκαν τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την αρχή να κάνει ο Χάιλερ-Μπομπ (28-13). Αυτό δεν ανησύχησε πάντως τους «ερυθρόλευκους» που ξέφυγαν και με +21 από γκολ φάουλ του Μουσταφά Φαλ (39-18). Όμως, ο Ολυμπιακός χαλάρωσε και από το +21 δέχτηκε επιμέρους σκορ 2-11. Οι Γερμανοί ευστόχησαν σε τρία τρίποντα (κατά σειρά οι Χαρτσένκοφ, Μπόγνκα και Βάιντεμαν), για το 41-29, στο ημίχρονο.

Παπανικολάου και Πίτερς ήταν οι πρωταγωνιστές στην επίθεση στις αρχές της 3ης περιόδου, όταν ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +19 (48-29). Η Μπάγερν είχε ένα ξέσπασμα, απαντώντας με σερί 10-0 για να πλησιάσει στο -9 (48-39). Ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και ο Κάρσεν Έντουαρντς είχαν δώσει το έναυσμα με δύο τρίποντα. Πάντως, η τιμή της διαφοράς ήταν και πάλι διψήφια 54-44 στο τέλος της 3ης περιόδου, αφού ο Νίκολα Μιλουτίνοβ ανέλαβε δράση.

Τα τρίποντα των Πίτερς και Λαρεντζάκη με το «καλημέρα» στην 4η περίοδο και το 60-46 αποτέλεσαν ιδανικό ξεκίνημα στο τελευταίο δεκάλεπτο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων δεν άφηνε... υποψίες για δυνατότητα επιστροφής της ομάδας του Μονάχου... όπερ και εγένετο. Ο τραυματισμός του Κώστα Παπανικολάου 6:43΄΄ πριν τη λήξη και με το σκορ 67-55 ανησύχησε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο αρχηγός των Πειραιωτών τραυματίστηκε αμυνόμενος απέναντι στον Ράντοντσιτς και αποχώρησε από το παρκέ δείχνοντας να πονά ψηλά στο πόδι. Ουόκαπ και Πίτερς διατήρησαν τη διαφορά ασφαλείας, αλλά όσο κι αν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προσδοκούσαν να δει τον νεοαποκτηθέντα Φιλίπ Πετρούσεβ να πατάει για πρώτη φορά στο παρκέ σε επίσημο αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν τους... έκανε τη χάρη. Φρανσίσκο και Χάρις είδαν τους παίκτες του Ολυμπιακού να χαλαρώνουν, ευστόχησαν σε τρίποντα για το 75-69, στα 37΄΄ πριν τη λήξη, αλλά κανείς δεν ανησυχούσε στο Στάδιο Ειρήνης κα Φιλίας. Ο Φρανσίσκο ήταν άστοχος σε λέι απ στα 21 δεύτερα, ο Ουόκαπ ευστόχησε σε 2/2 βολές (77-69) και απέμεναν 20΄΄.

Διαιτητές: Μπολτάουζερ (Σλοβενία), Αλιάγκα (Ισπανία), Ντραγκόγιεβιτς (Μαυροβούνιο)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 14 (1), Κέινααν 8 (2), Λούντζης, Λαρεντζάκης 13 (3), Φαλ 7, Παπανικολάου 8 (2), Μπραζντέικις, Πίτερς 14 (2), Μιλουτίνοβ 12, Σίκμα 1, ΜακΚίσικ

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Πάμπλο Λάσο): Βάιλερ-Μπαμπ 9 (3), Φρανσίσκο 10 (2), Έντουαρντς 11 (1), Βάιντεμαν 5 (1), Γκίφεϊ, Ράντοντσιτς 3, Μπόνγκα 6 (2), Χάρις 8 (1), Μπράνκοβιτς 5 (1), Χαρτσένκοφ 4 (1), Μπούκερ 4, Γκιλεσπί 4

