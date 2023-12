Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Πέθανε μετά από χειρουργείο στην καρδιά

Ερωτήματα προκαλεί στους συγγενείς της γυναίκας ο θάνατός της, λίγες ημέρες μετά από χειρουργική επέμβαση.

Έκανε προ ημερών χειρουργείο στην καρδιά και το απόγευμα του Σαββάτου άφησε την τελευταία της πνοή ξαφνικά μια 61χρονη γυναίκα από το Ηράκλειο της Κρήτης, με τους συγγενείς της να αιφνιδιάζονται και να αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια ή ακόμα και για πιθανές ευθύνες που οδήγησαν στον θάνατο τον δικό τους άνθρωπο.

Συγκεκριμένα, οι συγγενείς της 61χρονης, η οποία είχε χειρουργηθεί στην καρδιά στις 4 Δεκεμβρίου σε κλινική του Ηρακλείου, σοκαρισμένοι από τον αιφνίδιο θάνατο του δικού τους ανθρώπου ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, για να διαπιστωθούν οι λόγοι που “έφυγε” η άτυχη γυναίκα και ενώ είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες χειρουργείο στην καρδιά.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί σύντομα, με την οικογένεια να ζητά από τις Αρχές να εξετάσουν τα αποτελέσματα με πολλή προσοχή.

Πηγή: neakriti.gr

