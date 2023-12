Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Χωρίς κόσμο και ο αγώνας βόλεϊ

Κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγή του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.με απόφαση Βρούτση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποφάσισε την κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγή του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη VolleyLeague Ανδρών. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της λήψης των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μετά από τα πρόσφατα συμβάντα πράξεων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού ανακοίνωσε την απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων για την προαναφερόμενη αναμέτρηση, ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (ΔΕΑΒ), σε εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 3 του ν. 4326/2015.

