Θεσσαλονίκη: Νεαρός “ρήμαζε” πορτοφόλια σε λεωφορεία

Πώς έπεσε στα χέρια της ΕΛΑΣ ο “ελαφροχέρης” που έκλεβε πορτοφόλια από επιβάτες.

«Επάγγελμα» είχε κάνει τις κλοπές πορτοφολιών μέσα σε αστικά λεωφορεία ένας 27χρονος Αλγερινός καθώς μόνο τον τελευταίο μήνα διαπιστώθηκε ότι είχε διαπράξει τουλάχιστον 10 τέτοιες κλοπές.

Ο 27χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου το μεσημέρι της Τρίτης αφού είχε κλέψει το πορτοφόλι 18χρονης μέσα σε αστικό λεωφορείο. Ο συλληφθείς με τις τραπεζικές κάρτες που περιείχε το πορτοφόλι είχε πραγματοποιήσει τρεις ανέπαφες συναλλαγές συνολικού ύψους 131 ευρώ, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και δεύτερο πορτοφόλι, το οποίο είχε αφαιρέσει νωρίτερα από 21χρονη ημεδαπή, ομοίως εντός αστικού λεωφορείου.

Aπό την περαιτέρω έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι ο 27χρονος από κοινού με αλλοδαπό συνεργό του, δρώντας, είτε από κοινού, είτε κατά μόνος του, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου προέβησαν σε δέκα επιπλέον κλοπές πορτοφολιών εντός αστικών λεωφορείων, κυρίως στο κέντρο της πόλης, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιούσαν αγορές (ανέπαφες συναλλαγές) με τις τραπεζικές κάρτες που αφαιρούσαν. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, καθώς και του συνεργού του, για διακεκριμένη κλοπή και απάτη με υπολογιστή κατά συναυτουργία, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

