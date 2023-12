Αθλητικά

Ιτούδης - Φενερμπαχτσέ: “Τίτλοι τέλους” στην συνεργασία τους

Τέλος και επίσημα από τη Φενρμπαχτσέ ο Δημήτρης Ιτούδης. Οι λόγοι που οδήγησαν στο "διαζύγιο" και οι υποψήφιοι διάδοχοί του.

«Τίτλοι τέλους»... έπεσαν στη συνεργασία της Φενερμπαχτσέ με τον Δημήτρη Ιτούδη. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (13/12) το «διαζύγιο» με τον Έλληνα τεχνικό. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Αντρέα Τρινκιέρι φέρονται ως υποψήφιοι να διαδεχτούν τον Ιτούδη, κάτι που θα αποφασίσει η διοίκηση του τουρκικού συλλόγου άμεσα, καθώς την Παρασκευή (15/12, 19:45), η Φενέρ υποδέχεται τη Μονακό, για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

«Με ευχαριστίες στον Δημήτρη Ιτούδη. Έχουμε λύσει τη συνεργασία μας με τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος ήταν πρώτος προπονητής της ομάδας μας από τη σεζόν 2022-23. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Ιτούδη για τη συνεισφορά του στην οικογένεια της Φενερμπαχτσέ και να του ευχηθούμε επιτυχίες στο μέλλον στην καριέρα του».

Η διοίκηση της Φενερμπαχτσέ παρουσιάζεται δυσαρεστημένη με την πορεία της ομάδας την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με την ήττα από την Αναντολού Εφές των πολλών απουσιών την περασμένη Δευτέρα (11/12) να είναι η... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στη 12η θέση της Euroleague με ρεκόρ 6-7, ενώ στo τουρκικό πρωτάθλημα έχει 8-3 και είναι στη δεύτερη θέση μαζί με την Καρσίγιακα και την Μπεσίκτας πίσω από την Αναντολού Εφές που μετρά 10 νίκες και 1 ήττα.

