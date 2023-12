Αθλητικά

Europa League - Παναθηναϊκός: πικρός αποκλεισμός από την Ευρώπη (εικόνες)

Οι "πράσινοι" δεν κατάφεραν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, στην Λεωφόρο, παρότι είχαν και τον κόσμο τους στο πλευρό τους.

Ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» ξανά πανάκριβα όλα τα λάθη που έκανε, βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ με 2-0 απ’ την σκληροτράχηλη Μακάμπι Χάιφα (20’ Νταβίντ, 74’ Σερί), έχοντας χάσει νωρίτερα τα... άχαστα και μολονότι μείωσε στο 90ό λεπτό με τον Ιωαννίδη, δεν βρήκε γκολ ισοφάρισης στις καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 2-1 και να γνωρίσει άδοξο αποκλεισμό απ’ την Ευρώπη.

Η Μακάμπι πήρε την 3η θέση στον 6ο όμιλο του Europa League σ’ αυτή την 6η και τελευταία αγωνιστική και θα συμμετάσχει στα play off εισόδου στους «16» του Europa Conference League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα επικεντρωθεί πλέον στις εγχώριες υποχρεώσεις του, γνωρίζοντας μία... απότομη «προσγείωση».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε επιθετικά και μόλις στο 3ο λεπτό είχε την πρώτη καλή στιγμή του στο ματς, όταν ο Αϊτόρ απέφυγε δύο αντιπάλους του και μπήκε στην περιοχή από πλάγια αριστερά, αλλά το τελείωμά του πέρασε άουτ. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη για τους «πράσινους».

Η Μακάμπι έφερε γρήγορα το ματς στα δικά της μέτρα, έπαιξε «σφικτά» με πεντάδα στην άμυνα (δεξιό στόπερ τον Σούντγκρεν) κι έψαξε με υπομονή τις δικές της στιγμές «χτυπώντας» κυρίως από τα αριστερά με τον Κορνούντ. Στο 13’ ο Σερί βρέθηκε σε θέση βολής έξω απ’ την περιοχή, αλλά ο Λοντίγκιν μπλόκαρε σταθερά το σουτ που επιχείρησε, ενώ στο 20’ η ισραηλινή ομάδα πήρε το προβάδισμα.

Ο Πιερό «έσπασε» την μπάλα στον Κορνούντ, ο οποίος πήγε στο ένας με έναν με τον Παλάσιος κι έβγαλε σέντρα ακριβείας προς τον Νταβίντ που άνοιξε το σκορ με καρφωτή κεφαλιά, κάνοντας το 1-0 για τη Μακάμπι. Σε μία φάση που είχε ακέραιη ευθύνη ο Λοντίγκιν, καθώς έκανε κάκιστο υπολογισμό στην έξοδό του κι «έχασε» τη φάση.

Στο 30’ ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως από τη χαμηλή σέντρα του Βαγιαννίδη, ο Ιωαννίδης δεν πρόλαβε να κάνει κάτι περισσότερο από ένα τακουνάκι το οποίο απέκρουσε ο Κεούφ, ο οποίος στη συνέχεια πρόλαβε και τον Αϊτόρ που πήγε να μπει «σφήνα» και να πάρει το... ριμπάουντ.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο Χουάνκαρ έκανε μία πολύ ωραία σέντρα από τα αριστερά, όμως ο Παλάσιος που κινήθηκε στο πίσω δοκάρι δεν βρήκε καλά την μπάλα, πλασάροντας πολύ άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Στο 48’ με τον Παλάσιος, στο 52’ με την κεφαλιά του Γεντβάι που πέρασε ελάχιστα άουτ, στο 56’ με το φάουλ του Αϊτόρ που απέκρουσε ο Κεούφ, στο 64’ με την κεφαλιά του Ιωαννίδη που απέκρουσε ο Κεούφ (και δεν την πρόλαβε για... εκατοστά ο Αράο) και στο 70’ με το πλασέ του Μαντσίνι, το οποίο «έβγαλε» ξανά στη γωνία του ο γκολκίπερ της ισραηλινής ομάδας.

Σαν να μην έφτανε αυτό για τους «πράσινους» ήρθε στο 74’ το δεύτερο γκολ της Μακάμπι Χάιφα με τον Σερί, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή κι «εκτέλεσε» τον Λοντίγκιν μετά την ασίστ του Κορνούντ.

Ο Παναθηναϊκός πίεσε με όλες τις δυνάμεις του στο φινάλε, ψάχνοντας ένα γκολ και το πέτυχε στο 90’ με την κεφαλιά του Ιωαννίδη, όμως στα λεπτά που απέμεναν δεν μπόρεσε να βρει κάτι περισσότερο και γνώρισε ένα πολύ πικρό αποκλεισμό...

Διαιτητής: Γκεόργκι Καμπάκοφ (Βουλγαρία)

Κίτρινες: 10’ Χουάνκαρ, 90’ Σένκεφελντ - 36’ Κορνούντ, 45’+2’ Σούντγκρεν, 46’ Πιερό, 60’ Χαγκάγκ, 66’ Τζαμπέρ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Χουάνκαρ (80’ Μλαντένοβιτς), Αράο, Βιλένα (69’ Τσέριν), Παλάσιος (69’ Μαντσίνι), Μπερνάρ, Αϊτόρ (88’ Σπόραρ), Ιωαννίδης.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ (Μασάι Ντέγκο): Κεούφ, Χαγκάγκ, Σούντγκρεν (46’ Φέινγκολντ), Γκέρσον, Σεκ, Κορνούντ (90’ Ποντγκορεάνου), Καφουμανά, Μοχαμέντ (32’ λ. τρ. Τζαμπέρ), Σερί (80’ Χαλαίλί), Νταβίντ (67’ Ρεφαέλοφ), Πιερό.



