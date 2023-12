Πολιτική

Μητσοτάκης για Μπελέρη: Ζήτημα κράτους δικαίου η αναγνώριση της εκλογής του

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες.

"Να αποσαφηνίσουμε ότι ο λόγος που δεν συμφωνήθηκε η αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου έχει να κάνει με το βέτο που προέβαλλε η Ουγγαρία", δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί από τις 26 καλύπτει απόλυτα τους ελληνικούς προβληματισμούς, καθώς υπάρχουν σημαντικά αυξημένα κονδύλια για τη μετανάστευση, ένα αυξημένο κονδύλιο για τις φυσικές καταστροφές και μια σημαντική πρόβλεψη για περαιτέρω ευελιξία στη χρήση κοινοτικών πόρων που αφορούν την περίοδο 2014-2020.

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι θα υπάρξει έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου, ώστε να επιχειρήσουν να συμφωνήσουν στο πλαίσιο που αποδέχονται οι 26 χώρες και όχι η Ουγγαρία.

"Είμαστε ικανοποιημένοι διότι οι ελληνικοί προβληματισμοί ελήφθησαν υπόψη και υπάρχει συνολική κατανόηση ότι ειδικά για τα θέματα μετανάστευσης πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση κυρίως των χωρών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ", πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά και τις ευρωτουρκικές σχέσεις ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας δεν συζητήθηκαν και είπε πως η επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα ήταν ένα ακόμα βήμα στην οικοδόμηση των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών και ότι η Διακήρυξη των Αθηνών είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο προσδιορίζει τα επόμενα βήματα στα οποία θέλουμε από κοινού να πορευθούμε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και δήλωσε αισιόδοξος ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε καλή πορεία που θα επιτρέψει να συζητήσουμε το δύσκολο ζήτημα, το οποίο εδώ και δεκαετίες δεν έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ερωτηθείς αν η λύση που βρέθηκε χθες με την αποχώρηση του Β. Ορμπάν βγήκε εκτός αίθουσας δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο και κατά πόσο είναι βήμα για κατάργηση του βέτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως όλες οι αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παίρνονται με ομοφωνία και το ίδιο συνέβη και με τη χθεσινή. "Την στιγμή που έπρεπε να τοποθετηθούνε τα κράτη μέλη η Ουγγαρία δεν προέβαλλε βέτο. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον τρόπο λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου", συνέχισε και εκτίμησε ότι δεν βλέπει τέτοια αλλαγή και πως η ομοφωνία θα είναι ο κανόνας. "Αυτός είναι και ο λόγος που δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε στην αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικου Πλαισίου" , συμπλήρωσε.

Για την υπόθεση Μπελέρη ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν πρωταγωνίστρια στην στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των δυτικών Βαλκανίων και υπενθύμισε την διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, η οποία φέρει την ελληνική σφραγίδα πριν από 20 χρόνια. "Ήμασταν από τους πρώτους που ενθαρρύνουμε διαρκώς αυτήν την προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση έχει ορισμένους κανόνες, είναι μία διαδικασία που κάθε χώρα αξιολογείται ξεχωριστά για την πρόοδο που κάνει σε μία σειρά από θέματα συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων του κράτους δικαίου και για μας το θέμα του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, του Φρέντη Μπελέρη, είναι βασικά ένα ζήτημα κράτους δικαίου. Δεν είναι απλώς μια διμερής διαφορά την οποία έχει η Ελλάδα με την Αλβανία", υπογράμμιισε.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε πως ζητάμε από αναγνωριστεί ότι ο Φρέντη Μπελέρης εκλέχθηκε νόμιμα δήμαρχος. "Δεν παρεμβαίνουμε στο έργο της αλβανικής Δικαιοσύνης, αλλά εδώ έγινε μία εκλογή την οποία ο Φρέντη Μπελέρης την κέρδισε και δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην φυλακή γιατί εκκρεμούν εις βάρος του κάποιες κατηγορίες", σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «εμείς προσβλέπουμε μονίμως στο να μπορέσουμε να βρούμε ένα τρόπο αυτό το πρόβλημα να επιλυθεί έτσι ώστε να γίνει σεβαστή ουσιαστικά η βούληση των δημοτών της Χειμάρρας. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε ώστε να επιλυθεί το ζήτημα αυτό και να μπορέσει και η Αλβανία να αποδείξει ότι σε ένα κρίσιμο ζήτημα τουλάχιστον για ένα κράτος μέλος, και ναι είναι κρίσιμο για μας αυτό το ζήτημα, έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα τα οποία όλοι μας απαιτούμε από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην ακρίβεια και αν εκτιμά ότι έχουμε φτάσει στο peak της αύξησης των επιτοκίων και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στον πληθωρισμό, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι έχει αναγνωρίσει πολλές φορές ότι αποτελεί το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά και γι' αυτό η κυβέρνηση έχει εστιάσει όλη της την ενέργεια για να απαλύνει τις επιπτώσεις.

"Με ρωτήσατε αν έχουμε φτάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο μάξιμουμ της αύξησης των επιτοκίων. Είναι πολύ πιθανό αυτό να έχει συμβεί, δεν μπορώ προφανώς να μιλήσω για λογαριασμό της ΕΚΤ. Όμως η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ ουσιαστικά προανήγγειλε κλιμακωτή μείωση των επιτοκίων στο δολάριο για τον επόμενο χρόνο και είναι πιθανόν να ακολουθήσει και η ΕΚΤ σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο ότι έχουμε δει τα χειρότερα στο μέτωπο του πληθωρισμού", ανέφερε.

Και συνέχισε : «Όμως ο πληθωρισμός είναι εδώ σήμερα που μιλάμε και θέλω να σας θυμίσω ότι μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο θα εκταμιευθούν παραπάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ ώς πρόσθετη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, πρωτίστως για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να είναι πιο εύκολες οι διακοπές στο Χριστουγέννων. Και και αυτό είναι ένα αναπτυξιακό μέρισμα, είναι το προϊόν της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Επειδή ακριβώς ξεπερνάμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους είμαστε σε θέση να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους πολίτες μας και θα σας έλεγα ότι αυτή είναι και η καλύτερη επιβεβαίωση της ορθότητας της οικονομικής πολιτικής».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ακρίβεια αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους, με δραστικούς ελέγχους και παρεμβάσεις στην αγορά και με στήριξη των εισοδημάτων. Επ'αυτού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μέτρο της σταθερής μείωσης τιμών κα στην αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. "Ο μόνιμος τρόπος αντιμετώπισης της ακρίβειας είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Έβλεπα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που έδειχνε ότι οι μισθοί το 2019 έχουν αυξηθεί αθροιστικά πάνω από 20% και ακριβώς αυτή η αύξηση των μισθών είναι αυτή η οποία θα μείνει τελικά στον έλληνα πολίτη, όπως θα μείνει και η αύξηση των συντάξεων όταν οι τιμές αρχίσουν να υποχωρούν", πρόσθεσε. Επιπλέον, σημείωσε ότι έχουμε και μειώσεις τιμών και ανέφερε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν μειώθει τους τελευταίους δύο μήνες κατά 11%.

"Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται απόλυτα το πρόβλημα της ακρίβειας ειδικά στα τρόφιμα και θα εξακολουθεί να στηρίζει τα πιο αδύναμα νοικοκυριά", διαβεβαίωσε.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσκοπηση για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την οπαδική βία απάντησε: "Όταν παίρνουμε αποφάσεις στην κυβέρνηση δεν μετράμε την δημοτικότητα των αποφάσεων μας και δεν κάνουμε πολιτική με γνώμονα τις δημοσκοπήσεις. Είναι σαφές ότι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο είχαν φτάσει σε ένα σημείο που χρειαζόμασταν πιο τολμηρές παρεμβάσεις και είναι επίσης σαφές ότι τα μέτρα τα οποία είχαμε πάρει προφανώς δεν ήταν αρκετά και από κει και πέρα η ορθότητα των μετρών μας θα κριθεί στην πορεία. Αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε την δημόσια τάξη και να επιτρέψουμε στους φιλάθλους να απολαμβάνουν την ομορφιά του ποδοσφαίρου μακριά από οποιοδήποτε φαινόμενο βίας

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σε ερώτηση αν έχει αλλάξει η θέση της Ελλάδας που ψήφισε το ψήφισμα του ΟΗΕ, απάντησε ότι δεν έχει αλλάξει υπενθυμίζοντας ότι το προηγούμενο ψήφισμα είχε δρομολογηθεί πριν από τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα.

"Η θέση της Ελλάδος παραμένει σταθερή.Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη αυτοάμυνα, όμως πάντα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και ειδικά του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, διαχωρίζουμε την Χαμάς η οποία πρέπει να εξουδετερωθεί στο πεδίο, από την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουμε και την κλιμακούμενη μας ανησυχία για τις μεγάλες ανθρωπιστικές απώλειες στη Λωρίδα της Γάζας. Και η απόφαση μας αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δοθεί στην ανθρωπιστική ανακούφιση των αμάχων της Γάζας και αυτό περνά και μέσα από ανθρωπιστικές παύσεις οι οποίες όσο μεγαλύτερες είναι τόσο πιο εύκολα θα φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Αλλά αν θέλουμε να έχουμε και αξιοπιστία, και δεν αναφέρομαι στην αξιοπιστία της Ελλάδας γιατί η Ελλάδα έχει αξιοπιστία σε αυτή την περιοχή, αλλά αν θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία ως ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χωρίς μια μεγάλη προσπάθεια να επανεκκινήσουμε την συζήτηση για μία λύση δύο κρατών, δεν θα θεωρούμαστε ότι μπορούμε να έχουμε ουσιαστική παρέμβαση σε αυτή την τόσο ευαίσθητη περιοχή. Η Ελλάδα υποστηρίζει ανέκαθεν την πολιτική λύση των δύο κρατών η οποία είναι και η μόνη τελικά η οποία μπορεί να επιτρέψει στους κατοίκους του Ισραήλ, σε εβραίους, μουσουλμάνους, Παλαιστινίους, να μπορέσουν να ζήσουν μαζί σε αυτήν την τόσο ταλαιπωρημένη περιοχή". υπογράμμισε.

