Πολιτισμός

Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Θλίψη για τον εμβληματικό καλλιτέχνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο.

-

Πένθος στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο, έφερε ο θάνατος του εμβληματικού ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών.

Πληροφορούμενη τον θάνατο του Γιώργου Μιχαλακόπουλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Η απώλεια του Γιώργου Μιχαλακόπουλου, που μας άφησε μετά από μια μετεωρική πορεία έξι δεκαετιών στη σκηνή και την οθόνη, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της Τέχνης. Απόφοιτος της Σχολής του Θεάτρου Τέχνης και μαθητής του Κάρολου Κουν, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος διέγραψε μια μετεωρική διαδρομή, αξιοποιώντας στο έπακρο το πηγαίο χάρισμά του και τα, άμεσα αναγνωρίσιμα, μοναδικά εκφραστικά του μέσα. Η τροχιά του στην Τέχνη ήταν παραδειγματική. Δεν μας χάρισε μόνο ερμηνείες αναφοράς, μας κληροδότησε επίσης ένα υπόδειγμα ολοκληρωμένου καλλιτέχνη, φάρο για τις επόμενες γενιές.

Η φυσικότητα με την οποία ενσάρκωσε δεκάδες ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου συχνά μας παραπλανούσε, καθώς ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος ήταν ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος και ένας ακάματος εργάτης του θεάτρου, με προσήλωση και διαρκή πάλη με το κείμενο, αλλά και αφοσίωση στην εξαντλητική επεξεργασία και την τελειοποίηση των σκηνικών του τεχνικών.

Θεράπευσε κυρίως το θέατρο, αλλά αξέχαστα παραμένουν τα επιλεκτικά περάσματά του από τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Ιδίως, η συμμετοχή του τη δεκαετία του 1970, μαζί με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και σε κείμενα του Κώστα Μουσρελά και σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομύτη, στη σειρά «Εκείνος κι Εκείνος» έδωσε στο κοινό μια ανάσα ελπίδας, με τη διαβρωτική έμμεση κριτική της στη Χούντα. Ο ίδιος υπήρξε, άλλωστε, ενεργός πολίτης, που ασχολήθηκε με τα κοινά στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του συνδικαλισμού και δεν απέφυγε ποτέ την αιχμηρή δημόσια παρέμβαση.

Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος ευτύχησε, παρά τις αγωνίες, τον πόνο και τις ανασφάλειες που συνοδεύουν την πορεία του ηθοποιού, όπως έλεγε ο ίδιος, να κατακτήσει από νωρίς τον έπαινο των ομοτέχνων του και τον θαυμασμό του κοινού. Παρέμεινε, όμως, μέχρι το τέλος ένας βαθιά φιλοσοφημένος και ευαίσθητος άνθρωπος, με την προσήλωση στην Τέχνη να συμβαδίζει με τη συνείδηση του ανήσυχου πολίτη.

Στη σύζυγό του Αθηνά, συνοδοιπόρο του στο σανίδι και τη ζωή, τις κόρες τους και τους αμέτρητους φίλους του απευθύνω τα θερμά μου συλλυπητήρια".

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αποχαιρετούμε σήμερα έναν γνήσιο θεατράνθρωπο

Με δήλωση της, η βουλεύτρια και τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κυριακή Μάλαμα, αποχαιρέτησε τον Γιώρο Μιχαλακόπουλο.

«Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος υπηρέτησε την τέχνη, το θεατρικό σανίδι, τον ελληνικό κινηματογράφο για πάνω από έξι δεκαετίες. Σε όλη του την πορεία ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος υπήρξε εργάτης του πολιτισμού, αλλά κι άνθρωπος με βαθιά κοινωνική ενσυναίσθηση. Θα τον θυμόμαστε για την προσφορά του στον πολιτισμό αλλά και στην κοινωνία τις ανάγκες της οποίας υπηρέτησε με συνέπεια.»

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Θα τον θυμόμαστε για το ήθος, το ταλέντο του και την προσφορά του στην τέχνη»

Η Υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού – Βουλευτής Λακωνίας, Νάγια Γρηγοράκου αποχαιρέτησε με ανακοίνωση της, τον σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό Γιώργο Μιχαλακόπουλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης και όπως ο ίδιος είχε δηλώσει «το κυρίως θέατρο το ανακάλυψα με τον δάσκαλό μου, τον Κουν. Ο Κουν με έμαθε να κυνηγάω την αλήθεια και όχι την πόζα».

Από το 1962 μέχρι το 2018 υπηρέτησε σταθερά το θέατρο ενσαρκώνοντας σπουδαίους ρόλους από όλη τη γκάμα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ενώ παράλληλα πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με πιο χαρακτηριστική την σατιρική τηλεοπτική σειρά «Εκείνος και εκείνος» μαζί με τον σπουδαίο Βασίλη Διαμαντόπουλο.

Είχε κερδίσει το Α' Βραβείο Ανδρικού ρόλου Καρόλου Κουν και το Βραβείο «Αιμίλιος Βεάκης». Επίσης, είχε διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων (1974-1986) και αντιπρόεδρος του ΚΕΘΕΑ.

«Τι είναι ταλέντο ούτε τώρα το ξέρω. Αισθανόμουν όμως καλά και ήξερα ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Αφιερώθηκα και προχώρησα».

Ακούραστος θεατράνθρωπος, ευτυχισμένος οικογενειάρχης, ανοιχτόκαρδος άνθρωπος.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Θα τον θυμόμαστε για το ήθος, το ταλέντο του και την προσφορά του στην τέχνη. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στη γυναίκα του Αθηνά , στα παιδιά και στους οικείους του».

ΚΚΕ: Με μεγάλη θλίψη, σεβασμό και μια βαθιά υπόκλιση αποχαιρετούμε τον μεγάλο ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Μιχαλακόπουλο

«Με μεγάλη θλίψη, σεβασμό και μια βαθιά υπόκλιση αποχαιρετούμε τον μεγάλο ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Μιχαλακόπουλο» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Επί 60 χρόνια, μετά την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, προήγαγε με τις εμβληματικές ερμηνείες του, πρώτα απ' όλα στο θέατρο, όπου πραγματικά δημιουργούσε πάνω στη σκηνή, αλλά και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, και κυρίως με την κοινωνική του στάση και το ήθος του, τον σύγχρονο Πολιτισμό μας. Το εκλεπτυσμένο "μπρεχτικό" χιούμορ του Γιώργου Μιχαλακόπουλου που άφηνε μια ελαφριά πικράδα στα χείλη του θεατή, ήταν καρπός βαθιάς φιλοσοφημένης διείσδυσης στην κοινωνική πλευρά των έργων που πρωταγωνιστούσε. Το σύνολο της καλλιτεχνικής πορείας του "Σόλωνα" (Γιώργου Μιχαλακόπουλου) της τηλεοπτικής σειράς «Εκείνος κι εκείνος», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον "Λουκά" (Βασίλη Διαμαντόπουλο), αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στη νεότερη γενιά ηθοποιών» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»

Ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας μοιράστηκε με τον κόσμο την δυσάρεστη είδηση, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί με τραυματίες έξω από νυχτερινό κέντρο

Βάρη: ανεμοστρόβιλος διέλυσε σπίτι εξαμελούς οικογένειας (εικόνες)

Κως: Μαθητές δημοτικού συνδέθηκαν με τον διαστημικό σταθμό (εικόνες)