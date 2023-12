Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Ανήλικοι χτύπησαν και λήστεψαν παιδί... τραβώντας και βίντεο

Νέο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους. Το θύμα γνώριζε την αδερφή ενός εκ των δραστών.

Ακόμα ένα περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε στην Αγία Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο πέντε 16χρονοι επιτέθηκαν και λήστεψαν ανήλικο στην πλατεία Αγίας Παρασκευής. Οι δύο εξ' αυτών χαστούκισαν τον νεαρό, ενώ ενά τρίτος βιντεοσκοπούσε το συμβάν. Οι δράστες έκλεψαν το πορτοφόλι του θύματος και στην συνέχεια τον απείλησαν, ότι εάν δεν τους δώσει το απόγευμα της ίδιας μέρας 350 ευρώ θα τον ξυλοκοπήσουν.

Ο πατέρας του ανήλικου, κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έστελναν μηνύματα στον γιο του ζητώντας του τα λεφτά. Μάλιστα, το θύμα γνώριζε την αδερφή ενός εκ των δραστών και για αυτόν τον λόγο συναντήθηκε μαζί τους στην πλατεία.

Εξαιτίας της αυξημένης παραβατικότητας ανηλίκων, η ΕΛΑΣ προέβη σε ειδικές επιχειρησιακές δράσεις στα Βόρεια Προάστια αλλά και στον Άλιμο. Σκοπός είναι η συλλογή στοιχείων ανήλικων που εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας παραβατικότητας.

