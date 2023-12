Κοινωνία

Κακοκαιρία στην Αττική: Πλημμύρισε η παραλιακή στο Φάληρο (εικόνες)

Σε ποιά σημεία παρατηρείται συσσώρευση υδάτων. Δύο τροχαία τη νύχτα στην Αττική.

Σφοδρή βροχόπτωση έπληξε το πρωί στην Αττική, με την παραλιακή να πλημμυρίζει και να παρατηρούνται προβλήματα.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης σημειώθηκαν προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά στο Παλαιό Φάληρο λίγο πρίν την Μαρίνα Φλοίσβου και για το λόγο αυτόν, η κίνηση των οχημάτων γίνεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας όμως, σημειώθηκαν και δύο τροχαία. Το πρώτο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νίκαιας.

Άλλο ένα τροχαίο νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκε στη λεωφόρο Λαυρίου στο Κορωπί στην κατεύθυνση προς Γλυκά Νερά. Εκεί μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν το όμημα το οποίο οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του. Αρχικά προσέκρουσε σε στάση του ΟΑΣΑ και έπειτα σε τοίχο.

Παρενέβη η πυροσβεστική για να απεγλωβίσει την γυναίκα η οποία είχε εγκλωβιστεί στο όχημά της .

