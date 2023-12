Κόσμος

Πράγα - Έλληνες φοιτητές στον ΑΝΤ1: φόβοι για ασύλληπτη συνεργάτιδα του δράστη (βίντεο)

Τι λένε φοιτητές στην Πράγα για το κλίμα στην άδεια πόλη, μία ημέρα μετά το μακελειό. Ταξιδιώτες που γύρισαν στην Ελλάδα, περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τον τρόμο που βίωσαν.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Ο Γιάννης Δικαίος είναι φοιτητής στην Πράγα και με το κινητό του ανοιχτό, καταγράφει την εικόνα στην πόλη, μια ημέρα μετά την φρικτή επίθεση. Δρόμοι κοντά στο πανεπιστήμιο στους οποίους κανονικά, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, θα έπρεπε να μην πέφτει καρφίτσα από επισκέπτες από όλη την Ευρώπη, σήμερα είναι σχεδόν άδειοι.

Όπως περιγράφει ο φοιτητής, «είναι άδεια πόλη η Πράγα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία του μουσείου, που κανονικά σήμερα θα είχε πάρα πολύ κόσμο. Βλεπετε τα μαγαζιά είναι άδεια, έχει αστυνομία παντού και η κίνηση είναι πολύ μειωμένη».

Όσοι κινήθηκαν στον κέντρο της Πράγας , θα κατέληγαν στο σημείο όπου φοιτητές, καθηγητές, συγγενείς, απλοί πολίτες και τουρίστες αφήνουν ένα λουλούδι στην μνήμη των νεκρών, στην είσοδο της πρυτανείας.





Ο καθηγητής Νομικής και δικηγόρος στην Πράγα, Θανάσης Πανταζόπουλος, ήταν κοντά στο σημείο της επίθεσης, όπως είναι και το σπίτι του. Ανακουφισμένος ότι τα παιδιά του και φίλοι που διατηρούν καταστήματα απέναντι από την πανεπιστημιούπολη ήταν καλά, αμέσως αναζήτησε τους φοιτητές του.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1, «το πρώτο που έκανα ήταν να δω αν τα παιδιά μου, επειδή είμαστε σε κεντρικό σημείο, αν τα παιδιά μου ήταν εντάξει... Επειδή έχουμε φοιτητές έσπευσα να ρωτήσω αν υπήρχε θέμα... να μάθω αν τα παιδιά είναι καλά... αν οι φίλοι μου ήταν ασφαλείς, γιατί ο δράστης πυροβολούσε και περαστικούς».

Σοκαρισμένη η Βασιλική Χατζημιχαλάκη, φοιτήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, σήμερα δεν πήγε στο πανεπιστήμιο και προτίμησε να μην κινηθεί ούτε και στο κέντρο της Πράγας. Οι Αρχές του Πανεπιστημίου κάλεσαν φοιτητές και καθηγητές να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, μέχρι να ελεγχθούν σενάρια για πιθανή συνεργό του δράστη που κυκλοφορεί ασύλληπτη.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η Βασιλική Χατζημιχαλάκη, «Είμαστε συντετριμμένοι γιατί ήταν όλοι συμφοιτητές μας, είναι πρωτόγνωρο συναίσθημα, αυτά γίνονται στην Αμερική , όχι εδώ. Έχουν ακουστεί διάφορα για κοπέλα η οποία πιθανώς να βοήθησε τον δράστη. Δεν ξέρουμε αν οπλοφορεί, αν κυκλοφορεί, αν είναι επικίνδυνη! Υπάρχει ένα φόβος για κυκλοφορία στο Πανεπιστήμιο»

Μετά την πολύνεκρη επίθεση, έχουν αυξηθεί τα μέτρα προστασίας στο πανεπιστήμιο και στην Πράγα, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες πηγές για την ψυχολογική υποστήριξη φοιτητών και καθηγητών.