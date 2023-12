Κοινωνία

Καλύβια: 16χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του

Άγριο έγκλημα στα Καλύβια, με δράστη έναν ανήλικο που έγινε πατροκτόνος. Την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στο σπίτι και η μητέρα του νεαρού

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε απόψε στα Καλύβια Αττικής όπου ένας 16χρονος σκότωσε τον πατέρα του με μαχαίρι.



Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στο σπίτι και η μητέρα του νεαρού και σύζυγος του θύματος.

Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, σε μονοκατοικία, στα Καλύβια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μία γυναίκα κάλεσε την ΕΛΑΣ και ανέφερε ότι ο ανήλικος γιος της, 16 ετών, είχε ένα επεισόδιο με τον πατέρα του, 71 ετών, και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που οδήγησαν στην τραγωδία με την έρευνα της ΕΛΑΣ να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο 16χρονος έχει συλληφθεί.





