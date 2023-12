Κόσμος

Μακελειό - Πράγα: Ο δράστης είχε σκοτώσει έναν άνδρα και την νεογέννητη κόρη του πριν μία εβδομάδα

Δεν έχουν τέλος οι σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του μακελάρη φοιτητή και τα προηγούμενα θύματά του.

Ατελείωτο είναι το σοκ, αλλά και ο πόνος που έχει προκαλέσει ο δολοφόνος φοιτητής του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας. Όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι τσεχικές αρχές, ο 24χρονος Νταβίντ Κόtζακ, που σκότωσε 15 άτομα και τραυμάτισε δεκάδες άλλα στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, είχε ξεκινήσει το δολοφονικό του αμόκ μια εβδομάδα πριν, σκοτώνοντας έναν 32χρονο άνδρα και την μόλις δύο μηνών κόρη του.

Όπως ανακοίνωσε η τσεχική αστυνομία, το όπλο που βρήκαν στο σπίτι του δράστη ταιριάζει, σύμφωνα με την βαλλιστική εξέταση, με τις σφαίρες που βρέθηκαν στις σορούς της διπλής δολοφονίας στον εθνικό δρυμό Klanovicky κοντά στην Πράγα.

Ο 24χρονος μακελάρης πυροβόλησε και σκότωσε επίσης και τον πατέρα του στο χωριό του Χοστούν, περίπου 20 χιλιόμετρα από την τσεχική πρωτεύουσα.

