ΕΛΣΤΑΤ - Οκτώβριος: Μείωση πωλήσεων σε σχέση με πέρσι

Σε τι ποσοστό μειώθηκαν οι πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Μείωση των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε: Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη-Οικιακό εξοπλισμό (8,7%), Ένδυση- Υπόδηση (8%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (3,9%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (3,2%), Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (2,6%), Πολυκαταστήματα (2,3%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (2,3%) και Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (0,5%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε μείωση 6,3% τον Οκτώβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2022, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023 σημείωσε μείωση 3,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,2% τον Οκτώβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023.

Ενώ, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Οκτώβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2022, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023 σημείωσε μείωση 1,8%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,4% τον Οκτώβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023.

