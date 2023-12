Κοινωνία

Γαύδος: νέα επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών (είκονες)

Ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στην Γαύδο.

Μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης στη Γαύδο, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα, πρωινές ώρες του Σαββάτου 30/12 για άλλη μια φορά μια βάρκα που ήταν κατάφορτη από μετανάστες έφτασε σε παραλία του νησιού.

Περίπου στις 3:00 π.μ. η μικρή βάρκα με τις δύο εξωλέμβιες μηχανές κατέπλευσε στην παραλία του Κόρφου με τους 70 άντρες να βγαίνουν στην παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο Αιγύπτιους, τρεις από την Συρία, τρεις από Παλαιστίνη, 35 από το Πακιστάν και 27 από το Μπακλαντές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην περιοχή.

Πηγή: flashnews.gr

