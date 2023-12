Κόσμος

ΗΠΑ: Ανήλικος σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε την αδερφή του

Ο νεαρός είπε ψέματα στην αστυνομία πως διαρρήκτες, εισέβαλαν στο σπίτι και επιτέθηκαν στην οικογένειά του.

Ένα 14χρονο αγόρι, το οποίο φέρεται να δολοφόνησε τους γονείς του και να τραυμάτισε σοβαρά την 11χρονη αδερφή του, συνελήφθη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, την Τετάρτη 27/12.

Σύμφωνα με το CNN, ο νεαρός κάλεσε αρχικά τον τοπικό σερίφη, υποστηρίζοντας πως κάποιος εισέβαλλε στην κατοικία τους, επιτέθηκε στην οικογένεια και στην συνέχεια, ξέφυγε με ένα φορτηγό.

Οι ερευνητές της αστυνομίας, αντιλήφθηκαν αντιφάσεις στην ιστορία του νεαρού, σύμφωνα με τον σερίφη.

«Τα στοιχεία τελικά έδειξαν πως (ο 14χρονος) είχε “κατασκευάσει” την ιστορία της διάρρηξης, και πως ήταν ο ίδιος υπεύθυνος, χρησιμοποιώντας διαφορετικά όπλα για να επιτεθεί στην μητέρα του, τον πατέρα του και την αδερφή του», σύμφωνα με τον σερίφη.

Οι γονείς ήταν και οι δύο 37 ετών. Η κόρη της οικογένειας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρούς τραυματισμούς και χρειάστηκε χειρουργείο, αλλά φαίνεται πως διέφυγε τον κίνδυνο. Η οικογένεια είχε ένα ακόμη παιδί, έναν 7χρονο γιο, ο οποίος δεν έφερε τραύματα και βρίσκεται με άλλα μέλη της οικογένειας.

Ο 14χρονος συνελήφθη και προφυλακίστηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων. Βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για φόνο και άλλη μία για απόπειρα δολοφονίας.

