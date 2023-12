Αθλητικά

Καρδίτσα - Απόλλωνας Πάτρας: Νίκη με ανατροπή για την ουραγό

Νίκη για την ουραγό στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για την Basket League.

Με ανατροπή πανηγύρισε τη 2η νίκη της στην Basket League η Καρδίτσα, 76-74, επί του Απόλλωνα Πατρών, στο ντέρμπι ουραγών, στη Θεσσαλία, για την 12η αγωνιστική, πρώτη του δεύτερου γύρου. Πρωτοχρονιά με χαμόγελα θα κάνουν οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου, αφού αν και βρέθηκαν στο -6 (63-69), 3 λεπτά πριν το φινάλε, απάντησαν με επιμέρους σκορ 13-5, με κορυφαίους σε αυτό το διάστημα τους Ρέι ΜακΚάλουμ και Τέβιν Μακ. Ο πρώτος τέλειωσε το ματς με 15 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο δεύτερος είχε 12 πόντους και 5 ριμπάουντ. MVP όμως του αγώνα ήταν ο Ρομέλο Ουάιτ με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ. Καταλυτική υπήρξε η συνεισφορά του Βλαδίμηρου Γιάνκοβιτς, με 15 πόντους.

Πάντως, ο Τσαντ Μπράουν... παρ' ολίγον να γίνει «ήρωας» του Απόλλωνα, όταν με 2/2 βολές έδωσε ξανά το προβάδισμα (73-74) στους φιλοξενούμενους στα 26΄΄ μετά από φάουλ του Βλαδίμηρου Γιάνκοβιτς, αλλά τελικά... ήρωας αποδείχτηκε ο Τέβιν Μακ, αφού αν και έκανε φάουλ στον Βον, ο τελευταίος έχασε και τις δύο βολές στα 16΄΄, με τον Μακ να παίρνει το αμυντικό ριμπάουντ και ο ίδιος, από ασίστ του ΜακΚάλουμ, να ευστοχεί σε τρίποντο στα 3΄΄.

Ο Απόλλων που μετρούσε μία νίκη περισσότερη από την Καρδίτσα, πριν από το τζάμπολ, πλέον ισοβαθμεί μαζί της, στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 2-10.

Για τους Αχαιούς πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Μάλικ Όσμπορν με 19 πόντους, ενώ διψήφιος ήταν και ο Τζάστιν Μπιμπς με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 35-37, 51-56, 76-74

Ο Απόλλων προηγήθηκε με 8-14, αλλά ο Μακ με 6 συνεχόμενους πόντους ισοφάρισε σε 14-14 τρία λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου. Ακολούθησε σερί 1-7 για τους Αχαιούς, από Βον και Όσμπορν, για το 15-21, στο 10ο λεπτό. Στη 2η περίοδο, οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν και με +8, αλλά ο Γιάνκοβιτς ανέβασε την απόδοσή του για να πραγματοποιήσει σερί 10-0 η Καρδίτσα (25-23). Ο Απόλλων κατάφερε πάντως να πάει με +2 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο (35-37).

Κλειστό παιχνίδι έγινε στην 3η περίοδο, μέχρι να πάρει το «όπλο» του ο Μπιμπς οδηγώντας τον Απόλλωνα σε προβάδισμα με 40-47. Και μετά το 51-56 στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου, ο Απόλλων προσπέρασε με 63-69, αλλά οι Ρέι ΜακΚάλουμ και Τέβιν Μακ... έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να κλείσει με νίκη το 2023 η ομάδα τους.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσολάκος, Κατραχούρας

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάιτ 18, Κλάσεν 3 (1), Καμπερίδης, ΜακΚάλουμ 15 (1), Μακ 12 (2), Μπουτσάναν, Δίπλαρος 8 (2), Χριστίδης, Αβδάλας, Σίμπερτ 5, Γιάνκοβιτς 15

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Μπιμπς 14 (2), Γκιουζέλης 9, Βον 9 (1), Σαλούστρος 7 (1), Μράουν 9, Μπλέιλοκ 5, Όσμπορν 19 (2), Πέρκινς 2, Κογιόνης

