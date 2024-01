Τεχνολογία - Επιστήμη

Θωμαΐδης: Η χρήση κοκαΐνης διπλασιάστηκε στην πανδημία

Αποκαλυπτική είναι η ανάλυση των λυμάτων τόσο για τη χρήση κοκαΐνης, όσο και για τη διασπορά των ασθενειών.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, για τα ευρήματα στα λύματα της Αττικής.

Για το εντυπωσιακό ποσοστό της κοκαΐνης σε αυτά, είπε πως, «το ερώτημα είναι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Έχει χαμηλώσει η τιμή της κοκαΐνης, μέσα στην πανδημία διπλασιάστηκε, κάποιους μήνες τριπλασιάστηκε η χρήση» και δίνοντας το ποσοστό ανέφερε ότι, πρόκειται για το «0,3% του πληθυσμού της Αττικής (από τα 4,2 εκατομμύρια χρηστών του δικτύου της ΕΥΔΑΠ) που είναι χρήστες», εξηγώντας ότι, «είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά της Ευρώπης».

Σε αριθμό πρόκειται για περίπου 120.000 πολίτες.

Όσο αφορά στο ιικό φορτίο είπε ότι, στα λύματα φαίνεται αύξηση 200% είναι τον μήνα.

«Έχουμε ταυτόχρονη τριπλή αύξηση» σημείωσε εκτιμώντας πως «θα έχουμε κλιμάκωση τις επόμενες δύο εβδομάδες».

Παρατήρησε πως, «είναι τεράστια η διασπορά και πολλά νέα παιδιά είναι ασυπτωματικά».

Αναφερόμενος, τέλος, στη γρίπη ότι και εκεί υπάρχουν υποπαραλλαγές, με το τρέχον κύμα να αφορά στον τύπο Α και τον τύπο Β που αναμένεται τον Φεβρουάριο – Μάρτιο, να αναμένεται πιο ήπιο.

