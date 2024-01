Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη: 40% αύξηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία

Η Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1 για την έξαρση των ιώσεων, το γλέντι στον «Ερυθρό Σταυρό» και την υποψηφιότητά της στις ευρωεκλογές.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η πρόεδρος του ΕΙΝΕΑΠ για την αύξηση των ιώσεων, το «γλέντι» στον Ερυθρό Σταυρό και την…υποψηφιότητά της στις ευρωεκλογές.

«Ένας είναι υπεύθυνος για αυτήν τη δουλειά: ο πρωθυπουργός, ας τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του», είπε για το τελευταίο ερωτηθείσα σχετικά.

Για το ζήτημα της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού, της γρίπης και των ιώσεων, επιβεβαίωσε πως, «υπάρχει αύξηση περίπου στο 40% στα νοσοκομεία», επισημαίνοντας πως, «αυτή είναι η εποχή που ξέρουμε όλοι ότι είναι της έξαρσης των ιώσεων», ενώ συμπλήρωσε ότι, «έχουν αυξηθεί οι θάνατοι και οι εισαγωγές σε απλές και ειδικές κλίνες».

«Η νέα υποπαραλλαγή είναι ήπια, δεν κάνει πυρετό και δεν κάνει πνευμονίες», σημείωσε αναφορικά με τη νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού.

Σε ερώτημα σχετικά με το αν πρέπει να κάνει κάποιος το εμβόλιο της γρίπης ενώ έχει κάποιου είδους αδιαθεσία, είπε ότι, «αν έχεις μία αδιαθεσία, δεν πας να κάνει κανένα εμβόλιο», συμβούλευσε όμως, «ακόμα και τώρα, όσοι έχουν υποκείμενα, να το κάνουν», γιατί η κορύφωση θα συνεχιστεί.

Για τις ουρές στα φαρμακεία, σχολίασε πως «ήταν απίστευτες» και τις απέδωσε στο ότι, «όλοι είχαν κρούσματα στο περιβάλλον τους».

«Μετά από τρία χρόνια εμπειρίας, δεν χρειάζονται συστάσεις για τις μάσκες», παρατήρησε για το γεγονός ότι, επέστρεψαν οι μάσκες.

«Γιατί δημιουργήθηκε θέμα για μία γιορτή που γίνεται 20 χρόνια;», διερωτήθηκε για τις αντιδράσεις στο "γλέντι" του Ερυθρού Σταυρού, αφήνοντας υπόνοιες και διευκρινίζοντας πως, «δεν δικαιολογώ απολύτως τίποτα», είπε ότι, «οι γιορτές στα νοσοκομεία πρέπει να γίνονται, γιατί τρία χρόνια, αυτό το προσωπικό που βλέπετε εκεί δεν έχει πάει σπίτι του».

«Το θέμα είναι η διοικήτρια του νοσοκομείου, γιατί είναι αυτή στη θέση και όχι κάποιος άλλος», κατέληξε, αποδίδοντας εκεί το θέμα που δημιουργήθηκε.

