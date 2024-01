Αθλητικά

United Cup: Ο Τσιτσιπάς έχασε από τον Ζβέρεφ

O Έλληνας τενίστα πάλεψε, αλλά τελικά ηττήθηκε από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Στο διπλό θα κριθεί η πρόκριση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και γνώρισε την ήττα με 2-0 (6-4, 6-4). Με αυτή τη νίκη η Γερμανία ισοφάρισε σε 1-1 και πλέον η πρόκριση για τα ημιτελικά του United Cup θα κριθεί στο διπλό.

Ο Ελληνας πρωταθλητής σε ένα κλειστό παιχνίδι δεν μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό του με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα. Και τα δύο σετ ήταν πανομοιότυπα με τον Γερμανό πρωταθλητή να βρίσκει πάντα τις λύσεις.

Πλέον το βάρος πέφτει στο διπλό, όπου θα αγωνιστούν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη.

