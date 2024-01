Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σύσκεψη Γεωργιάδη - Τσιόδρα και Αγαπηδάκη

Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας υπό τον νέο Υπουργό, την υφυπουργό και τον καθηγητή Τσιόδρα.

Συνάντηση με τον Σωτήρη Τσιόδρα είχε σήμερα η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται με τον κορονοϊό.

Σε ανάρτηση του υπουργείου Υγείας στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρεται ότι: «Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη συναντήθηκαν με τον καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Σωτήρη Τσίοδρα. Στο επίκεντρο της συζήτησης τα δεδομένα για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία στο γραφείο του νέου υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

