Κόσμος

Σεισμός στην Ιαπωνία: Μακραίνει η μακάβρια λίστα των νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι μετά τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία.

-

Ο ισχυρός σεισμός που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην κεντρική Ιαπωνία την 1η Ιανουαρίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 161 ανθρώπους, ενώ άλλοι 103 συνεχίζουν να θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές σήμερα.

Ο σεισμός ισχύος 7,5 βαθμών, ο οποίος ακολουθήθηκε από χίλιες και πλέον μετασεισμικές δονήσεις, αρκετές ισχυρές, και ο οποίος προκάλεσε επίσης τσουνάμι ενός και πλέον μέτρου, είχε εξάλλου αποτέλεσμα να τραυματιστούν 560 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα των αρχών στη νομαρχία Ισικάουα, που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα από την καταστροφή.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Κακοκαιρία - Σχολεία: Ποια θα είναι κλειστά και ποια θα ανοίξουν αργότερα

Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα