Γέρακας: Φυγόποινη κρυβόταν σε... κρύπτη στο σπίτι της (εικόνες)

Που και πως κατόρθωσαν να την εντοπίσουν οι αστυνομικοί που την αναζητούσαν.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών σχεδιάστηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και σύλληψη 53χρονης που αναζητούνταν ως φυγόποινη, καθότι σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 10 ετών και χρηματική ποινή 56.000 ευρώ, για το αδίκημα της διευκόλυνσης μεταφοράς πολίτη τρίτης χώρας που δεν έχει δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος.

Στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται πως: «Μεσημβρινές ώρες της 6-1-2024 σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της στο Γέρακα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, κατελήφθη η 53χρονη να έχει κρυφτεί σε αθέατη διαμορφωμένη κρύπτη εντός της πολυώροφης οικίας, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό της.

Ειδικότερα, η 53χρονη, αρχές του 2019, επιχείρησε να διευκολύνει την επιβίβαση αλλοδαπής που στερούνταν των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων σε πλοίο που βρισκόταν στο λιμένα Μυτιλήνης με σκοπό τη μετάβαση της στην ενδοχώρα, έναντι χρηματικής αμοιβής. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

